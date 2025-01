Fiala bude jednat s vietnamským premiérem o obranném průmyslu či vědě

O rozvoji ekonomických vztahů, obranně-průmyslové spolupráci či posílení spolupráce ve vědě a školství bude dnes s premiérem Petrem Fialou (ODS) v Praze jednat jeho vietnamský protějšek Pham Minh Chinh. Vietnamský premiér má v Česku dnes v plánu setkání i s dalšími ústavními činiteli včetně prezidenta Petra Pavla a předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS).

Letos uplyne 75 let od navázání diplomatických styků mezi ČR a Vietnamem a v Hanoji by mohlo být otevřeno České centrum, jehož posláním v kulturní diplomacii by bylo šíření a podpora dobrého jména České republiky. Vietnam chystá přijetí mezivládní smlouvy s ČR o spolupráci ve školství a kultuře.