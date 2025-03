Fiala: Česká iniciativa by Ukrajině měla dodat podobné množství nábojů jako loni

Díky české muniční iniciativě by se letos na Ukrajinu podle českého premiéra Petra Fialy (ODS) mělo dostat podobné množství nábojů ráže 155 mm jako loni, kdy jich bylo 520.000. V rozhovoru s listem Financial Times (FT) vyjádřil Fiala přesvědčení, že je velká šance, že se to podaří. Zároveň šéfa opozičního hnutí ANO Andreje Babiše obvinil z toho, že pomáhá ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, který už přes tři roky vede válku proti Ukrajině.

FT poznamenává, že expremiér Babiš, jehož populistická strana vede v průzkumech veřejného mínění, naznačil, že by zastavil další vojenskou pomoc Ukrajině. Česko za současné vlády patří k nejsilnějším podporovatelům Ukrajiny. Za loňský rok ČR pro Ukrajinu mimo jiné zprostředkovala dodávky přibližně 1,5 milionu kusů dělostřelecké munice různých ráží. Do české muniční iniciativy se zapojila i řada spojeneckých zemí.

Fiala v rozhovoru s Financial Times na adresu spojenců poznamenal mimo jiné to, že v mírových časech byl proti silné roli Francie a Německa, ale v takto těžkých časech je podle něj důležité, aby nejsilnější země byly aktivní a přijaly svou vedoucí roli.