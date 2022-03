Do bojů na Ukrajině se chce vydat zhruba 300 Čechů

Počet českých obyvatel, kteří chtějí pomoci ukrajinské armádě v boji s ruskou invazí, tak v porovnání se středečními údaji ministerstva vzrostl zhruba na trojnásobek. Zároveň ale odpovídá počtu zájemců, kteří se s žádostí o prezidentskou výjimku pro zapojení do cizí armády obrátili na Pražský hrad.

Prezident a premiér chtějí garantovat beztrestnost abolicí

Petr Fiala | Foto: Úřad vlády ČR

Premiér Petr Fiala (ODS) se s prezidentem Milošem Zemanem ve čtvrtek dohodl na tom, že lidem, kteří odjedou bojovat za Ukrajinu, mohou garantovat beztrestnost abolicí. Premiér uvedl, že nelze dát kolektivní možnost odejít do války za hranicemi a že vzhledem k počtu žádostí není možné zájemcům ani poskytnou individuální schválení. Čeští občané mají totiž službu v cizí armádě zakázanou.

Senátor Václav Láska (SEN 21) však v České televizi upozornil, že se jedná pouze o prohlášení.

Václav Láska | Foto: Michaela Danelová, Český rozhlas

"To, co řekli, znamená, že pokud odjíždíte na Ukrajinu, dopouštíte se trestného činu, ale nebudete stíháni. Nelze proto například organizovat odjezdy z České republiky, protože se nemůžete podílet na organizování něčeho, co je trestným činem. Navíc ten příslib abolice je naprosto nejasný. Nevíte pro koho, je to něco, co bylo vysloveno, co nemá ani písemnou formu, co nemá právní parametry. Je to gesto. Já to chápu. Je to gesto, které říká: asi jeďte a my si s tím nějak poradíme, ale je to gesto nejasné, nejisté a po právní stránce velmi slabé."

Čeští politici vyjádřili obavy, že mnozí z dobrovolníků, pokud se nezúčastnili například vojenských misí, neví, do čeho jdou.

Čeští vojáci budou pomáhat na Slovensku

Ilustrační foto: Kristián Těmín, Český rozhlas

Čeští vojáci se však vydají pomáhat s uprchlíky na Slovensko. S působením maximálně 50 českých vojáků souhlasila vláda premiéra Eduarda Hegera. Od minulého týdne na Slovensku s registrací uprchlíků už pomáhá padesátka českých policistů.

Česká armáda potvrdila, že její příslušníci na Slovensko již vyrazili. Ve spolupráci s českou armádou bude na Slovensku postaveno stanové městečko pro 400 uprchlíků z Ukrajiny.

Východní křídlo NATO by mohlo posílit 400 českých vojáků

Východní křídlo NATO by na Slovensku mohlo posílit 400 českých vojáků, uvedla ministryně obrany Jana Černochová (ODS).





Jana Černochová | Foto: Úřad vlády ČR

"Je to vlastně nová battlegroup, která by měla vzniknout v rámci podpory východního křídla. Konkrétně by se jednalo o vojáky, kteří působí v rámci prvků velení a spojení, mechanizovanou jednotku, vojenskou policii a logistické zabezpečení. V následujících dnech o tom budeme jednat se všemi těmi dotčenými zeměmi."

Do společné tzv. battlegroupy by měly být zapojeny také Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko. Podle Černochové je uprchlická vlna z Ukrajiny den ode dne větší a Česko se musí připravit na to, že z Ukrajiny mohou odejít až čtyři miliony lidí.