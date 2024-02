Fiala: Česko se nechystá vysílat vojáky na Ukrajinu, neuvažuje ani o povinné vojně

Česko se nechystá vysílat vojáky na Ukrajinu, uvedl premiér Petr Fiala (ODS) před cestou do Paříže, kde se bude jednat o pomoci Ukrajině a který pořádá francouzský prezident Emmanuel Macron. Reagoval tak na slova slovenského premiéra Roberta Fica, že několik členských zemí NATO a Evropské unie zvažuje vyslání svých vojáků na Ukrajinu na základě dvoustranných dohod s touto východoevropskou zemí. Také předseda slovenské sněmovny Peter Pellegrini uvedl, že jedním z témat pařížské schůzky bude možnost, aby státy na základě bilaterální dohody s Ukrajinou vyslaly do této země spolu s vojenskou technikou také své vojáky. Zmiňoval se o nich jako o obsluze techniky. Fiala také řekl, že se také nikdo nemusí bát, že by se v České republice uvažovalo o nějaké formě povinné vojny. Povinnou vojnu zmínil v minulých dnech šéf armády Karel Řehka, pro odvody se vyslovil i prezident Petr Pavel. Fiala zdůraznil, že na summitu v Paříži se bude jednat o budování dlouhodobých kapacit zbrojního průmyslu v Evropě i na Ukrajině a o pomoci s výcvikem vojáků. Český premiér bude na summitu hovořit i o české snaze získat pro Ukrajinu munici z mimounijních zemí. K Ficovi Fiala uvedl, že má opačné názory než on. "Nebudeme ustupovat agresivnímu zlu. K míru nikdy nevedlo, že složíme zbraně a ustoupíme agresorům," řekl. Premiér reagoval také na otázku, jak se Ficovi výroky projeví na nadcházející jednání Visegrádské čtyřky. „Určitě se projeví. Se slovenským ani maďarským předsedou vlády v mnoha věcech nesouhlasím, diskutovat ale musíme, abychom nezablokovali mnoho důležitých věcí,“ uvedl Fiala.

Podobně jako Fiala reagovala na Ficova slova ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Uvedla, že o vysílání vojáků na Ukrajinu neslyšela ani nečetla.