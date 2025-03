Fiala na videokonferenci státníků informoval o výsledcích české muniční iniciativy

Světoví státníci na videokonferenci k Ukrajině mluvili o možnostech, jak napadené zemi ještě lépe pomoci. Na síti X to napsal premiér Petr Fiala (ODS) s tím, že ostatní lídry zároveň informoval o dodávkách munice na Ukrajinu z takzvané české iniciativy. Sobotní jednání svolal britský premiér Keir Starmer. Zúčastnili se ho lídři koalice ochotných, tedy zemí připravených k další podpoře Ukrajiny. "Ti, kteří chtějí spolupracovat na zajištění bezpečnosti v Evropě, by neměli být blokováni těmi, kteří to nechtějí," napsal po jednání Fiala. Proto je podle něj dobře, že v koalici ochotných nejsou jen unijní státy, ale i Velká Británie a další země.

Země se podle Starmera kromě další podpory Ukrajiny shodly i na nutnosti vyvinout tlak na Rusko, aby zasedlo k jednacímu stolu o míru.

Česko zprostředkovává dodávky munice na Ukrajinu mimo jiné v rámci muniční iniciativy. České ministerstvo obrany na konci února uvedlo, že za rok 2024 ČR pro Ukrajinu zprostředkovala dodávky přibližně 1,5 milionu kusů dělostřelecké munice různých ráží.