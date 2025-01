Fiala při interpelacích ve Sněmovně hájil řešení dřívějších důchodů pro lidi ze třetí kategorie

Premiér Petr Fiala (ODS) hájil ve Sněmovně navrhované řešení možného předčasného důchodu pro zaměstnance s rizikovým povoláním v takzvané třetí kategorii. Během čtvrtečních interpelací odmítl tvrzení poslankyně opozičního hnutí SPD Lucie Šafránkové, která tvrdí, že koalice tyto lidi podrazila, když je na poslední chvíli vyřadila z okruhu pracovníků s nárokem na dřívější odchod do standartního důchodu až o pět let. Vládní poslanci pro tyto pracovníky navrhli povinný příspěvek zaměstnavatelů do individuálního spoření na stáří. "Je to spravedlivé, je to proveditelné a bude to lidem, kteří pracují v těžkých podmínkách, skutečně vytvářet možnost odchodu do předčasného důchodu, aniž by byli nějakým způsobem kráceni," řekl Fiala.

Schválená reforma dovoluje bez krácení pobírané částky chodit do penze dříve podle počtu odpracovaných směn lidem z nejrizikovější čtvrté kategorie, tedy asi 12.000 osob. Dalších 108.000 lidí ze třetí kategorie, kteří pracují v chladu, teple, s fyzickou zátěží či vibracemi, vládní poslanci z vládní reformní novely při jejím sněmovním schvalování vyškrtli. Fiala zdůraznil, že mezi třetí a čtvrtou kategorií je velký rozdíl a novela to musí zohlednit. "V žádném případě to není podraz a za tím si stojím," oponoval Fiala, který také odmítl vyjádření Šafránkové, že vláda vyškrtnutím třetí kategorie rizika porušila dohodu se sociálními partnery. Fiala poukázal na to, že zaměstnavatelé s původním vládním řešením nesouhlasili.