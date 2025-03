Hnutí ANO v čele se Schillerovou napadlo u Ústavního soudu vládní důchodovou reformu

Předsedkyně poslaneckého klubu opozičního hnutí ANO Alena Schillerová podala k Ústavnímu soudu návrh na zrušení loni schválené vládní důchodové reformy. ČTK to sdělil mluvčí ANO Martin Vodička. Text zprávy napadá především kontinuální porušování jednacího řádu Sněmovny při schvalování zákona a související porušení práv opozice. Novela byla ve sbírce zákonů vyhlášena v prosinci, platí od letoška. Hnutí zároveň napadlo i dvě části dotčeného zákona. Jedná se o zvyšování věku odchodu do penze nad 65 let a nezajištění snížení důchodového věku pro 108.000 osob z takzvané třetí kategorie rizika.

Reforma počítá s pokračováním zvyšování důchodového věku od 30. let o měsíc ročně do 67 let, s nižším výpočtem nových penzí, minimálním důchodem ve výši 20 procent průměrné mzdy, dřívější penzí bez krácení pobírané částky pro pracovníky nejrizikovější čtvrté kategorie, odpuštěním důchodových odvodů pracujícím důchodcům či započítáním fiktivního výdělku za dobu péče do penze. "Našim cílem je úplné zrušení zákona a návrat do původního stavu, případně navrhujeme zrušit alespoň zvyšování věku odchodu do důchodu nad 67 let a zásah do předčasných důchodů, protože při jejich prosazení vláda nenaplnila požadavky mezinárodních smluv," uvedla Schillerová.