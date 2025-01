Firmy: Omezení dovozu čipů pro AI z USA může zpomalit rozvoj a inovace

Případné omezení vývozu čipů pro umělou inteligenci z USA do Česka by se mohlo dotknout rozvoje tuzemských internetových služeb nebo zpomalit zavádění inovací ve zdravotnictví. Firmy, které čipy využívají, by se musely obrátit na dodavatele z jiných zemí, což by mohlo znamenat problémy s kompatibilitou. Informace o iniciativě současné americké administrativy jsou však podle zástupců tuzemských firem velmi nekonkrétní, a není tak jasné, na které konkrétní kategorie by se vztahovala. Vyplývá to z vyjádření technologických společností pro ČTK.

Čipy pro umělou inteligenci z USA se využívají mimo jiné v českém zdravotnictví. Jsou podle technického ředitele společnosti OR-CZ Jana Kelči důležité pro různé aplikace, jako jsou diagnostické systémy, analýzy zdravotních dat, robotickou chirurgii a personalizovanou medicínu. Nedostatek těchto čipů by mohl vést ke zvýšení nákladů na zdravotnické technologie, což by mohlo ovlivnit dostupnost a kvalitu péče," podotkl Kelča.

"Za nás toto rozhodnutí vnímáme jako nešťastné a nebál bych se říci dokonce likvidační pro rozvoj technologií a inovací v kontextu EU. Jako zástupci technické vysoké školy, která se navíc zabývá vývojem specifických algoritmů a strojového učení a umělé inteligence v oblasti rozpoznání obrazu, zvuku, zpracování přirozeného jazyka, to vnímáme jako velké ohrožení přístupu k těmto technologiím v rámci výzkumu a vývoje i vzdělávacího procesu budoucích inženýrů," řekl ČTK ředitel Ústavu pro inovace, nanomateriály a pokročilé technologie Technické univerzity v Liberci (CXI) Miroslav Černík. Zástupci ČR by se podle něj měli neprodleně pokusit rozhodnutí ještě zvrátit.