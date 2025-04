Trumpova cla jsou pro české firmy špatnou zprávou. Ekonomiku zpomalí

Plošná cla na výrobky z Evropské unie ohlášená americkým prezidentem Donaldem Trumpem významně zasáhnou českou ekonomiku, sníží ziskovost průmyslu a omezí prostor pro investice a růst mezd. Řekl to viceprezident Hospodářské komory Tomáš Prouza. V Česku podle něj musí výrazně zrychlit otevírání trhů mimo USA.

Trump představil rozsáhlý balíček recipročních cel. Na zboží z Evropské unie budou činit 20 procent a na zboží z Číny až 34 procent. Trump tím chce podpořit výrobu ve Spojených státech. Naznačil, že zváží snížení sazeb, pokud ostatní země odstraní své obchodí bariéry vůči americkému zboží.

Premiér Petr Fiala (ODS) považuje cla za nešťastná a nesprávná. Neočekává, že by měla na Česko přímý dopad, ale jejich nepřímý dopad může být velmi silný. Předseda vlády to dnes řekl na webu Deník.cz. Poznamenal, že struktura ohlášených cel zatím není zcela jasná. Dopady na hospodářský růst v Evropě, včetně Česka, podle něj budou spíše v řádu desetin procenta.

Prouza: Dopad na nepřímý export bude vyšší

Viceprezident Hospodářské komory Tomáš Prouza upozornil, že přímý český vývoz do USA je sice zhruba 200 miliard korun, ale nepřímý export prostřednictvím dílů pro jiné firmy v EU je výrazně vyšší.

"Čeští subdodavatelé budou pod tvrdým cenovým tlakem finálních výrobců, což výrazně sníží ziskovost českého průmyslu a omezí prostor pro investice i růst reálných mezd," vysvětlil Prouza. Řada českých subdodavatelů přitom podle něj už nyní funguje s minimální marží.

Podle Mezinárodního měnového fondu vnitřní bariéry v EU odpovídají clu 45 procent na zboží a 110 procent na služby. "Jejich zrušení by české firmy ocenily mnohem víc než nižší cla na export do USA," vyzval Prouza.

Odpověď na Trumpem ohlášená cla musí také cílit na velké sponzory jeho republikánské strany v USA a finanční služby, aby byla rychlá a chytrá. "Evropa má v ruce velmi silný nástroj proti hospodářskému nátlaku, jen se ho nesmí bát použít," napsal Prouza.

Experti varují před zpomalením ekonomiky

Nová americká cla jsou pro české firmy špatnou zprávou, tvrdí analytici oslovení ČTK. Dopad na tuzemský průmysl podle nich bude zejména nepřímý, cla ale mohou ovlivnit i tuzemský export do dalších zemí. Experti také varují před zpomalením evropské i tuzemské ekonomiky. Předpokládají odvetné kroky ze strany EU i dalších zemí.

V případě cel na dovoz automobilů očekává analytik Natlandu Petr Bartoň přímo pro Českou republiku nižší dopady než například na sousední Slovensko. Zdůvodňuje to tím, že tuzemské automobilky do USA nevyvážejí. "Postiženi budeme spíše jen nižšími dodávkami dílů do německých automobilek," podotkl Bartoň. Zavedené clo podle něj dopadne především na české výrobce měřících přístrojů.

EU je připravena vyjednávat i odpovědět na americká cla

Americká cla jsou tvrdou ranou světové ekonomice, důsledky postihnou miliony lidí, uvedla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Evropané jsou připraveni vyjednávat se Spojenými státy a současně jsou připraveni odpovědět protiopatřeními, pokud jednání selžou.

Čeští europoslanci se domnívají, že případná obchodní válka Evropské unie se Spojenými státy nikam nepovede. Někteří zmiňují, že je potřeba zaměřit se v odvetných opatřeních na americká cla na oblast služeb, zejména americké technologické giganty.

Například podle europoslance Luďka Niedermayera (TOP 09) z největší frakce Evropské lidové strany (EPP) musí Evropa na americké kroky reagovat. "Naše reakce se přitom nemusí odehrát jen v oblasti cel, ale například i v přístupu digitálních technologií na trh EU," uvedl.

Předseda opozičního hnutí SPD Tomio Okamura uvedl, že cla uvalená na zboží ze Spojených států jsou ze strany EU vyšší než cla na zboží z EU v USA. "Bohužel se v nové situaci ukázala totální vyjednávací neschopnost EU, napsal ČTK.