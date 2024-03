Fotbalisté Sparty, Slavie a Plzně rozehrají v evropských pohárech osmifinále

Fotbalisté Sparty přivítají v úvodním osmifinálovém utkání Evropské ligy největšího favorita soutěže Liverpool. Další pražský tým Slavia vstoupí do vyřazovací fáze na hřišti AC Milán. Sparta a Liverpool na sebe narazí poprvé od roku 2011, kdy "Reds" přešli přes Pražany v úvodním vyřazovacím kole Evropské ligy. Liverpool je papírově největší favorit soutěže. "Je to nejkvalitnější tým, s nímž se střetnu. Bude to jeden z nejtěžších zápasů proti nejlepšímu týmu. Je to tým, na který se dobře kouká, ale nefandím mu odmala," uvedl kapitán fotbalistů Sparty Ladislav Krejčí. Slavia je před utkáním s AC velkým outsiderem i proto, že v dosavadních osmi pohárových duelech na italské půdě nezvítězili. Naopak historicky druhý nejúspěšnější klub Ligy mistrů a loňský semifinalista prestižní soutěže vyhrál všech šest domácích zápasů s českými soupeři. Zatímco Pražané díky vítězství ve skupině zasáhnou do vyřazovací fáze až nyní, AC Milán už přešel přes Rennes poté, co se dostal do jarní části Evropské ligy z třetího místa v Lize mistrů.

Fotbalisty Plzně čeká uvodní duel osmifinále Konferenční ligy. Nastoupí v Ženevě proti Servette. Západočeši budou usilovat o premiérový postup do čtvrtfinále v pohárech, dvojzápas proti švýcarským vicemistrům zahájí bez "vykartovaného" nejlepšího střelce české ligy Pavla Šulce. Plzeň jako jediný tým v soutěži prošla skupinovou fází bez ztráty bodu, dvakrát zdolala Dinamo Záhřeb, Astanu i kosovské Ballkani. Včetně předkol má v tomto ročníku Konferenční ligy na kontě 11 vítězství v řadě. Svěřenci kouče Miroslava Koubka zvládli venku všech šest utkání. Nyní se pokusí navázat na pražskou Slavii, jež ve skupině Evropské ligy v září zvítězila v Ženevě 2:0 a v domácí odvetě deklasovala Servette 4:0.