Greenpeace: Ministerstvo potvrdilo pokutu Lesům ČR za kácení v Krušných horách

Ministerstvo životního prostředí potvrdilo pokutu Lesům ČR za kácení starých stromů v chráněném území v Krušných horách na Mostecku. ČTK o tom informovalo hnutí Greenpeace. Státní podnik pokácel zhruba 400 stromů v prosinci 2021. Pokutu 100.000 korun za porušení zákona dostaly Lesy ČR již dříve, proti tomu se odvolaly. Ministerstvo nyní pokutu snížilo na 40.000 korun, přestože podle Greenpeace cena vytěženého a prodaného dřeva byla mnohonásobně vyšší.

Lesy ČR vykácely u Litvínova stromy v Evropsky významné lokalitě bez povolení. Byly staré 250 let, v roce 2017 byly zařazeny do návrhu přírodní památky Pekelské údolí, vyhlášené několik měsíců po kácení. Z rozhodnutí ministerstva o přestupku vyplývá, že Lesy ČR předem věděly o tom, že bez souhlasu krajského úřadu nemohou stromy porazit. "Od počátku kritizujeme Lesy ČR za to, že porušily zákon, to nyní konečně ministerstvo potvrdilo, ale až po několika letech přichází trest. Pokuta je ale směšně nízká i vzhledem k tomu, že je to jeden trest hned za několik provinění při správě vzácných lesů v Krušných horách a v Jeseníkách," uvedl Lukáš Hrábek z Greenpeace.