Srnčí paštika, klobása z divočáka či steak z jelena. První závod na výrobu potravin ze zvěřiny zahájil provoz

„Zvěřina je zdravá a ekologická potravina. My ji nabízíme už řadu let, ale dosud to bylo zpravidla ve formě celého kusu zvěře v kůži, což velkou část zájemců nakonec odradilo. Teď se to vůbec poprvé v historii Lesů ČR mění a my přicházíme s rozbouranou zvěřinou, rozdělenou po svalových částech a s hotovými výrobky,“ uvedl generální ředitel Lesů ČR Dalibor Šafařík, který nové středisko v obci Klíny na Mostecku navštívil u příležitosti zahájení zkušebního provozu.

Václav Bašta | Foto: Lesy ČR

Zpracovávat se tam bude šest druhů zvěře, která pochází z režijních honiteb státního podniku na severu Čech. Více než třetina připadne na jelena evropského, zhruba stejný díl na prase divoké, nabídku pak doplní maso ze srnce obecného, jelena siky a z menší části také daňka a muflona evropského. Všechna ulovená zvířata nejdříve projdou přísnou veterinární kontrolou.

Během letošního roku má středisko zpracovat kolem 70 tun zvěřiny a od příštího roku se výroba navýší.

„V současnosti lovíme v 36 revírních honitbách na oblastním ředitelství Severní Čechy. Jde zhruba o 3500 kusů spárkaté zvěře a zhruba o 200 kusů zvěře černé – zhruba jde o 200 tun takto ulovené zvěře. Tento provoz je přitom nastaven na zpracování přibližně 100 tun ročně,“ přiblížil Českému rozhlasu Václav Bašta, oblastní ředitel Lesů České republiky Teplice.

Za největší výhodu považuje státní podnik polohu výrobny, která se nachází v samém srdci Krušných hor, v malebné obci Klíny nedaleko Flájské obory a přehrady. „Díky těmto parametrům můžeme pracovat pouze s čerstvým masem, které putuje z místních lesů rovnou do naší výrobny k dalšímu zpracování,“ uvádí podnik na webu.

Safari na grilu, Zvěřináček nebo Ďábelský paroháč

V Klínech se má podle plánu vyrábět zhruba 30 druhů produktů, od zpracovaného syrového masa přes paštiky, klobásy a salámy až po vařené výrobky a konzervy. Zhruba dvacet výrobků by mělo být permanentně dostupných, jiné budou třeba jen na objednávku.

„Nabídka se bude odvíjet dle lovecké sezóny a také ročního období – některé produkty budou k dispozici na grilovací sezonu a některé třeba jen na Vánoce nebo Velikonoce. Příkladem může být například vinná klobása,“ vysvětlil náměstek oblastního ředitelství Vilém Růžička.

Lidé si budou moci objednat například Safari na grilu, Tlačenku z lesa, Zvěřináčka, Ďábelského paroháče, salám Fláje, Libového paroháče či Litvínovského divočáka.

„Nechtěli jsme běžné názvy, jaké jsou na trhu, protože třeba zvěřinovou klobásu seženete v různých stupních kvality. Chtěli jsme mít vlastní názvy, které upoutají lidi a podle kterých si je budou pamatovat. Třeba Zvěřináček je špekáček nebo Safari na grilu je speciální klobása, kterou chystáme na letní grilovací sezonu,“ popsal vedoucí provozovny Klíny František Türb.

Všechny produkty jsou bezlepkové a základem pro výrobu jsou staré a prověřené recepty bez použití barviv, velkého množství konzervantů a bez mouky. Například staročeská paštika se vyrábí podle receptu z roku 1872. „Jsou opravdu zdravé, zvěřina má sama o sobě malý podíl cholesterolu,“ zdůraznil Růžička.

Stavba střediska v Klínech byla dokončená loni v říjnu za přibližně 15 milionů korun. Lesy ČR mají v plánu otevřít další středisko v Židlochovicích na jižní Moravě, kde by se měla zpracovávat bažantí zvěř.