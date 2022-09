Potravinová nezávislost Česka dál klesá, kromě zeleniny roste i dovoz vepřového

Podle posledních údajů Českého statistického úřadu za rok 2020 bylo Česko zcela soběstačné pouze ve třech skupinách potravin - hovězím mase, mléce a mléčných výrobcích a cukru. U těchto potravin by pokryla jejich výroba v Česku více než 100 procent spotřeby lidí v zemi.

Běžná nabídka mléčných výrobků v českém obchodě | Foto: Radio Prague International

Vysoká, i když ne stoprocentní byla ještě soběstačnost například u sýrů a tvarohů. Třeba u chleba byla soběstačnost na méně než 60 procentech a u pšeničného pečiva těsně nad 40 procenty.

Nejmenší soběstačnost je u ovoce a zeleniny. Přestože průměrný Čech za rok sní jen necelých 90 kilo zeleniny, produkce nestačí tuto spotřebu pokrýt.

„U zeleniny máme dlouhodobě soběstačnost, to, co u nás v mírném pásmu umíme vypěstovat, kolem 30 procent. Takže tam jsme na tom špatně. A pak je to vepřové maso, drůbeží maso, vejce, tam jsme také nesoběstační,“ řekl Českému rozhlasu mluvčí Zemědělského svazu Vladimír Pícha.

Ilustrační foto: Filip Jandourek, Český rozhlas

Zemědělský svaz ve Zprávě o českém zemědělství upozorňuje, že se v Česku za 30 let výrazně snížil počet chovaných hospodářských zvířat. Drůbeže je podle svazu v Česku méně o 27 procent, skotu o 59 a prasat dokonce o bezmála 70 procent. Podle Píchy se podnikům nevyplácí investice do nové techniky a od chovu zvířat postupně ustupují.

„Dneska už končí i ti, kteří dosahují vynikajících výsledků, ale prostě nevidí ekonomickou jistotu. Každá investice do chovu zvířat má hodně dlouhou návratnost. Naši chovatelé patří ke špičce ve světě v chovu prasat, přesto nedokáží konkurovat obrovským podnikům, které jsou na západ od našich hranic,“ upozornil mluvčí.

Kvůli snížení počtu chovaných hospodářských zvířat se zemědělci potýkají s nedostatkem přírodního hnoje, který využívají k zásobení půdy živinami.

Potravinová bezpečnost

Omezení zemědělské produkce podle svazu povede k dalšímu propadu potravinové soběstačnosti Česka a zvýšení závislosti na dovozu.

Podle premiéra Petra Fialy (ODS) je ale potravinová soběstačnost v podmínkách České republiky nereálná vzhledem k propojenosti světa. Řekl to před několika dny na veletrhu Země živitelka s tím, že je potřeba zaměřit se na potravinovou bezpečnost, například stav zásob.

Nabídka farmářů na tradičním trhu na nábřeží Vltavy v Praze | Foto: Klára Stejskalová, Radio Prague International

Podle Fialy je nemožné, aby bylo Česko potravinově nezávislé, protože zákazník to není připraven zaplatit. „Spolupráce a obchod přinášejí větší výběr a nižší ceny. Proto také naše potravinová soběstačnost v posledních letech klesala- A neklesala z rozhodnutí vlády, ale proto, že o tom hlasují zákazníci tím, jaké si vybírají zboží,“ uvedl premiér.

Také podle mnohých ekonomických odborníků je pro Česko důležitější než soběstačnost bezpečnost potravin - tedy jejich dostupnost. Důležitá je proto podle nich podpora českých farmářů, kteří zvýší pestrost nabídky, a také osvěta zákazníků.

Ministerstvo zemědělství od příštího roku chystá podporu lokálních zemědělců. „Chceme podpořit prodej koncovým zákazníkům, ať už ze dvora nebo formou nějakých podnikových prodejen. Ale také sdružování zemědělců do odbytových družstev tak, aby měli významnější postavení na trhu,“ uvedl mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.