Herečka Iva Janžurová uvedla v K.Varech dokument své dcery nazvaný Janžurka

Na filmovém festivalu uvedla dnes v premiéře herečka Iva Janžurová životopisný dokumentární film Janžurka. Režisérkou je její dcera Theodora Remundová. Na projekci do karlovarského divadla se přišel podívat i prezident Petr Pavel s manželkou Evou.

"Já jsem sice ještě mladá a ztepilá, ale můj věk už mě opravňuje k tomu, že se čím dál častěji dojímám. Děkuji všem, kteří se na filmu podíleli, mně se do něj nechtělo, byla jsem k sobě skeptická. Teď se ale těším, že film uvidím s diváky," řekla 83letá Janžurová. Remundová film vnímá jako poctu své matce, kterou považuje za nejdůležitější bytost ve svém životě, protože jí dala život.

"Bylo to zajímavé vidět film takhle s lidmi, my jsme to ještě prakticky s lidmi neviděli. Já jsem byla ráda, že to prošlo hezky, že to ty lidi vzali. Smáli se a myslím si, že ten film je takový mnohotvárný, že je to i sranda i je to vážné. Tak jako život je takový," řekla ČTK bezprostředně po projekci režisérka Remundová. Film sledovala se svou maminkou Ivou Janžurovou po boku prezidentského páru.