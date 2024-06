Hnutí ANO vystoupí z frakce Renew Europe v EP, novou frakci hledá

Hnutí ANO vystoupí z liberální frakce Renew Europe v Evropském parlamentu i z evropské strany ALDE. Na tiskové konferenci to oznámil předseda hnutí Andrej Babiš. V dosavadní frakci by podle něj ANO nemohlo naplňovat svůj politický program. O postoji hnutí rozhodlo ve čtvrtek předsednictvo ANO, které v nedávných volbách do Evropského parlamentu získalo sedm mandátů. Hnutí nyní pokračuje v jednání o možném členství v jiné frakci. Podle Babiše by rozhodnutí mělo padnout v příštích dvou týdnech. Vstup do konzervativní pravicové frakce Evropských konzervativců a reformistů (ECR) podle ANO však není řešením.

Frakce i strana chtějí podle Babiše integrovat EU do federace, posilovat roli Bruselu a potlačovat malé a střední členské státy. To značně odporuje programu hnutí ANO, uvedl jeho předseda. Frakce Renew měla podle posledních údajů v EP 81 europoslanců, nakonec jich bude o sedm méně.