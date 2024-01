Hokejová dvacítka slaví po velkém obratu bronz na MS, Finsko porazila 8:5

Čeští hokejisté na mistrovství světa hráčů do 20 let získali bronz a navázali na loňské stříbrné medaile. V utkání o 3. místo porazili Finsko 8:5, přestože ještě ve 40. minutě prohrávali 2:5. Vítězný gól vstřelil v čase 58:19 obránce Tomáš Hamara. Následně ještě výběr trenéra Patrika Augusty dvakrát skóroval při power play soupeře do prázdné branky.

Hattrickem a dvěma asistencemi pomohl k obratu útočník Ondřej Becher, který na konci druhé třetiny v oslabení snížil na 3:5, v 59. minutě vyrovnal při hře českého týmu bez brankáře a 66 sekund před koncem pečetil výsledek. Dvě trefy a stejný počet asistencí si připsal kapitán Jiří Kulich.Loni v Halifaxu došli čeští mladíci až do finále a vybojovali první medaili po 18 letech.