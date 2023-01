Stříbro s leskem zlata. Hokejoví junioři vezou z MS v Kanadě medaile po 18 letech

Po velkém boji v prodloužení prohráli čeští hokejisté 2:3 s domácí Kanadou a na mistrovství světa do 20 let získali stříbrné medaile. Je to velký úspěch - historicky první stříbro pro samostatné Česko. Na medaili čekal národní tým juniorů dlouhých 18 let.

Foto: Darren Calabrese, ČTK/AP

K titulu mistrů světa chyběl českým juniorům jen krůček. I když ve finálovém duelu s Kanadou prohrávali 0:2, nevzdávali to a v poslední třetině se dvěma góly do zápasu vrátili. Dokázali souboj dovést až do prodloužení, po jeho šesti minutách a dvaadvaceti sekundách ale zařídil dvacátý titul Kanady útočník Dylan Guenther.

Na českých hráčích bylo po zápase znát velké zklamání. „Samozřejmě nás to teď trápí, ale za pár týdnů, možná u některých měsíců, budeme na to vzpomínat jako na parádní úspěch,“ přiznal po zápase kapitán českého týmu Stanislav Svozil. „Zlatá medaile nám sice těsně unikla, ale i ta stříbrná má pro nás cenu zlata,“ dodal na sociálních sítích.

Foto: Darren Calabrese, ČTK/AP

Podobně reagoval i útočník Jiří Kulich a autor jednoho gólu proti Kanadě. „Určitě je to velký úspěch, akorát jsem ještě v takovém stadiu, kdy panuje zklamání. Ono to opadne a budeme na to vzpomínat jen v krásném. Teď je to ještě tedy zklamání, ale určitě na to nikdo nezapomeneme: ať už jaká tady byla parta nebo co všechno jsme společně dokázali. Jsem strašně hrdý na celý tým i na všechny okolo něj včetně trenérů, také na fanoušky v Česku, co předváděli po celý turnaj, za to jim patří klobouk dolů, moc děkujeme,“ řekl.

Foto: Darren Calabrese, ČTK/AP

„Aktuálně se ve mně mísí obrovská hrdost a zklamání. Hrdost ale převládá,“ konstatoval autor dalšího finálového gólu, útočník Jakub Kos. A není se čemu divit. Česko si zahrálo finále po dlouhých 22 letech. Na turnaji ani jednou neprohrálo v základní hrací době a za své výkony si vysloužilo obrovský respekt.

Jsme na vás hrdí

Foto: Darren Calabrese, ČTK/AP

Trenér Radim Rulík je na své svěřence právem hrdý. Po finálovém zápase zklamaným mladíkům poděkoval a poblahopřál k fantastickému úspěchu.

„Po zápase jsme v kabině jako realizační tým promluvili postupně všichni. Klukům jsme vyjádřili obrovskou gratulaci. Snažili jsme se na ně působit tak, aby z toho nebyli moc zklamaní. Je to hokejový život. Aby si z té zkušenosti vzali jenom ty dobré věci, těch bylo moře. Kariéry mají rozběhlé skvěle,“ poznamenal sedmapadesátiletý kouč.

Foto: Darren Calabrese, ČTK/AP

Přestože finále juniorského šampionátu s Kanadou začínalo až v 0:30 SEČ, spoustu fanoušků v Česku to od sledování zápasu neodradilo. Stříbro se zlatým leskem. I tak potom psali na sociálních sítích o úspěchu českých juniorů.

Ještě v noci jim gratulovala také řada hokojových i jiných sobností. Například trojnásobný vítěz Stanleyova poháru Jiří Hrdina, bývalý světový šampion v kategorii do 20 let Václav Nedorost nebo šéf hokejového svazu Alois Hadamczik.

„Kluci podali velký výkon. Chci vám poděkovat za celý turnaj stejně jako realizačnímu týmu. Všichni jste odvedli kus práce a po letech jste v Česku vyvolali hokejovou euforii. Stříbro je obrovský úspěch a za celý český hokej vám gratuluji. Jsme na vás hrdí,“ napsal Hadamczik na Twitteru.

Kluci podali velký výkon. Chci vám poděkovat za celý turnaj stejně jako realizačnímu týmu. Všichni jste odvedli kus práce a po letech jste v Česku vyvolali hokejovou euforii. Stříbro je obrovský úspěch a za celý český hokej vám gratuluji. Jsme na vás hrdí. — Alois Hadamczik (@alois_hadamczik) January 6, 2023

V půl čtvrté ráno reagoval na Twitteru dokonce i předseda české vlády Petr Fiala (ODS): „Výborný výkon české hokejové reprezentace do 20 let! Stříbrná medaile je velký úspěch našeho juniorského hokeje a našim hokejistům blahopřeji.“