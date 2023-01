Hrad prodloužil kvůli velkému zájmu výstavu korunovačních klenotů do úterý

Pražský hrad kvůli velkému zájmu veřejnosti prodloužil výstavu korunovačních klenotů v katedrále svatého Víta do úterý 24. ledna. Výstava, která byla pro veřejnost otevřena v úterý, měla původně skončit v sobotu. Po dohodě s památkáři budou klenoty k vidění v chrámu i po nedělní mši od 14:30 do 21:00 a v pondělí a úterý od 08:00 do 18:00. Novinářům to dnes řekl vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Mynář. Výstavu si od jejího otevření v úterý i ve středu prohlédlo v průměru 4300 lidí denně.

O vystavení klenotů rozhodl dosluhující prezident Miloš Zeman u příležitosti 30. výročí vzniku České republiky. Původně měla být výstava pětidenní, v neděli měly být klenoty součástí mše, v pondělí se počítalo s jejich uložením zpět do Korunní komory. České korunovační klenoty sloužily jako odznaky vlády a moci českých králů. Svatováclavskou korunu nechal v roce 1346 zhotovit Karel IV. pro svou korunovaci českým králem v dalším roce.