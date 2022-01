Hubáčková: Zajistit trvalé ukládání jaderného odpadu do roku 2050 je fikce

Zajistit trvalé ukládání jaderného odpadu do roku 2050, jak požaduje Evropská komise (EK) v návrhu o zelených investicích, je pro Česko fikce. Je třeba i větší flexibilita pro možnost revize kritérií u podílu nízkouhlíkových a obnovitelných plynů. ČTK to napsala ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (KDU-ČSL). Komise navrhuje za určitých podmínek dočasně zařadit jadernou energetiku a zemní plyn mezi zelené investice. Plán ale mimo jiné počítá s tím, že do poloviny století budou muset mít jaderné elektrárny pro svůj odpad hlubinná úložiště. "S ohledem na výběr finální lokality je to pro ČR těžko splnitelné," dodala Hubáčková.

Mluvčí Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) Martina Bílá ČTK sdělila, že zprovoznění hlubinného úložiště jaderného odpadu v České republice je z technického pohledu za určitých předpokladů možné v horizontu desítek let. Úložiště, v němž by měly být trvale v hloubce půl kilometru uloženy tisíce tun vyhořelého paliva z jaderných elektráren, má v ČR podle dřívějších informací vzniknout do roku 2065.

V červnu 2020 Rada SÚRAO schválila zúžení na čtyři místa, na sklonku téhož roku o tom rozhodla vláda. Hlubinné úložiště jaderného odpadu má v Česku vzniknout na jedné ze čtyř následujících lokalit - Janoch u Temelína, Horka na Třebíčsku, Hrádek na Jihlavsku, či Březový potok na Klatovsku. Místo pro trvalé uložení vyhořelého jaderného paliva z českých atomových elektráren i dalšího radioaktivního odpadu se hledá od 90. let. Nyní se vyhořelé palivo z jaderných bloků ukládá do meziskladů přímo v areálech elektráren.