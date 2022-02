Hypoindex: Průměrná sazba hypoték v lednu rekordně stoupla

Průměrná úroková sazba hypoték v lednu stoupla na 3,43 procenta z prosincových 2,99 procenta. Vyplývá to z údajů Fincentra Hypoindexu, podle kterého byl nárůst nejvyšší od roku 2003, tedy od doby fungování ukazatele. Hypoindex se sestavuje podle jiné metodiky než Hypomonitor, který Česká bankovní asociace zveřejnila před několika dny. "Razantnější dopad zvyšování nabídkových sazeb hypoték nyní dopadl plnou silou i na Fincentrum Hypoindex. Průměrná úroková sazba celkem výrazně překonala hranici tří procent a pro leden 2022 se ustálila na hodnotě 3,43 procenta. To činí nárůst o 0,44 procentního bodu, což překonalo i rekordní hodnotu z minulého měsíce. Je ovšem jasné, že podobné zvyšovaní můžeme čekat i v dalších měsících," uvedl Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Fincentrum & Swiss Life Select. Sazby hypoték přitom podle něj dále porostou a druhou polovinu roku by mohly zahájit s hodnotou kolem 5,5 procenta. Zrychlení růstu hypotečních sazeb se projevilo i na objemu poskytnutých hypoték. Za leden banky poskytly 7045 úvěrů za 22,89 miliardy korun. Ve srovnání s předchozím měsícem je to pokles o zhruba třetinu v objemu i počtu úvěrů.