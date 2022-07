Nový Hypoindex: Průměrná nabídková sazba hypoték v červenci stoupla na 6,24 pct

Průměrná úroková sazba hypoték počátkem července činila 6,24 procenta a za poslední měsíc stoupla o 0,53 procentního bodu. Tempo růstu zrychlilo. Vyplývá to z údajů Fincentra Hypoindexu. Ten je od jara zpracováván podle nové metodiky na základě údajů k pátému pracovnímu dni každého měsíce. Metodika odráží aktuální průměrnou nabídkovou sazbu hypotečního úvěru pro 80 procent hodnoty nemovitosti.

"Myslím, že pro další měsíce můžeme očekávat alespoň stagnaci sazeb, a ne jejich další zvyšování. Otázkou i nadále zůstává, zda zásadnější obrat ve vývoji sazeb hypoték, které se očekával podle původních předpovědí na počátku příštího roku, se nám spíše neposouvá minimálně do druhé poloviny roku 2023 či spíše na jeho konec,“ hypoteční analytik Fincentrum & Swiss Life Select Jiří upozornil Sýkora.

Měsíční splátka hypotečního úvěru na 3,5 milionu korun sjednaného do 80 procent odhadní ceny nemovitosti při fixaci na tři roky, splatnosti 25 let a průměrné nabídkové sazbě 6,24 procenta činí v červenci 23.074 korun. Klienti, kteří chtěli uzavřít ať už novou či prodloužení smlouvy na další fixační období, tak musí opět sáhnout hlouběji do kapsy. Například na průměrné hypotéce na 3,5 milionu korun se splatností 25 let je to o 8100 korun více při refixaci hypotéky z června 2017, vypočetl Sýkora.