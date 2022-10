Český trh s bydlením se začíná měnit. Zájem o vlastní bydlení klesá

Foto: Mediamodifier, Pixabay, Pixabay License

Počet zájemců o nájemní bydlení se v Česku od jara zvedl čtyřnásobně. Podle realitních makléřů je na jeden byt přes 30 zájemců. Ve větších městech se na jeden inzerát průměrně přihlásí kolem 40 zájemců. „Rekordmani mají i 300 až 400 poptávek na jeden byt,“ upozorňuje František Brož ze serveru Bezrealitky.cz.

Byty k pronájmu tak čím dál víc chybí a to nejen ve velkých městech, ale i v těch menších napříč Českem. Podle serveru Sreality.cz je nabídka nájemních bytů letos mnohem menší než před rokem. Například v Brně je počet aktivních inzerátů zhruba o čtvrtinu nižší a podobně je na tom i Praha. Vzhledem k vysoké poptávce jsou byty obratem pronajaty. V obou městech je 35 procent inzerátů uzavřeno a staženo do tří dnů, polovina do osmi dnů od zveřejnění.

Foto: Mark Moz, Flickr, CC BY 2.0

„Vzhledem k vysoké poptávce jsou byty pronajaty obratem, smlouvy se podepisují ve stejném týdnu, kdy vyšel inzerát,“ uvádí realitní síť Re/Max.

Kromě studentů hledají nájemní byty i rodiny s dětmi. „Zažíváme něco, s čím Česko zatím nemá zkušenost. Skutečně už nejde jen o to, že by chyběly byty pro studenty a pro mladé domácnosti, ale poprvé se stěhují třeba i vícečlenné domácnosti poté, co jim přišly nové výměry za energie nebo se navýšilo nájemné o nějakou inflační doložku,“ řekl Českému rozhlasu František Brož ze serveru Bezrealitky.cz.

Ceny ještě porostou

Obrovský zájem tak zvedá i ceny nájmů. Ty vzrostly meziročně o 20 až 30 procent. Celorepublikový průměr ceny za metr čtvereční je podle Bezrealitky 230 korun. V Praze je cena mnohem vyšší podle realitních společností dosáhla až hranice 400 korun za metr čtvereční. Společnost realitymix.cz na svém webu uvádí, že průměrný pronájem bytu 60 m2 je v Praze přes 21 000 korun.

Zdroj: OpenClipart-Vectors, Pixabay, Pixabay License

Přesto ceny nájmu vycházejí levněji než splátky hypoték na vlastní bydlení - úroky u hypoték jsou nejvyšší za posledních 20 let. A tak i přes pokles cen nemovitostí v posledních měsících dochází k výraznému úbytku lidí kupujících nové byty.

Podle odborníků je trh s nemovitostmi za svým vrcholem. To pociťují i developeři a situaci se přizpůsobují. „Pamatují na zkušenost před více než deseti lety a budou směřovat byty více do segmentu nájemního bydlení, který je u nás stále ještě nerozvinutý a na kterém výrazně roste poptávka," uvedl Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas.

Makléři odhadují, že ceny nájemních bytů ještě porostou - za rok by mohly zdražit o další čtvrtinu.