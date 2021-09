Prodlouží se splatnost hypoték na 40 let? Banky nejsou jednotné

Sehnat byt je problém. Na trhu je nedostatečná nabídka a mnozí lidé nemají 20 procent ceny, aby mohli dosáhnout na hypotéku. Třeba na byt za tři milióny musí mít naspořeno 20 procent, tedy 600 tisíc korun. Pokud si mladí platí například pronájem, těžko mohou peníze ušetřit.

Ve studii společnosti Deloitte, která zkoumala dostupnost nového bydlení ve 22 evropských zemích, se Česko umístilo jako druhé nejhorší za Srbskem. Nejsnadněji na bydlení dosáhnou Irové. Ti za byt o rozloze 70 metrů čtverečních zaplatí více než 3 roční platy, na rozdíl od 12 ročních platů v Česku.

Hypoteční sazby rostou

Foto: Filip Jandourek, Český rozhlas

Největší banky v těchto dnech oznámily nárůst sazeb hypotečních úvěrů, další k tomuto kroku přistoupily nedávno. Důvodem zdražování je podle nich růst ceny peněz na mezibankovním trhu. Úroková sazba už překračuje 2,6 procent, ještě před pár lety se dala hypotéka pořídit za 1,75 procenta. Když se k tomu přičtou rychle rostoucí ceny stavebních materiálů, dá se očekávat, že se dostupnost nového bydlení bude ještě zhoršovat, uvedl Filip Belant z České spořitelny.

"Při splátce 15 tisíc, což je průměrná hypotéka 3,3 miliónu korun, prakticky není možné pořídit si rodinu, mít jenom jeden rodinný příjem. Velmi usilujeme o to, abychom nějakým způsobem snížili splátku hypoték našich klientů."

Dosud banky dávají hypotéky na 30 let, některé bankovní domy, včetně České spořitelny, chtějí tuto lhůtu prolomit. Při delší splatnosti, třeba na 40 let, by měl klient nižší splátky a na půjčku by dosáhlo více žadatelů.

Změnu ale nedoporučuje Česká národní banka, která by prodloužení musela formálně povolit. Podle ní by to vedlo k dalšímu růstu cen nemovitostí.

Budou hypotéky do budoucna fexibilní?

Jednotné nejsou ani banky. Do budoucna prodloužení splatnosti nevylučuje třeba Airbank, uvádí mluvčí Jana Pokorná.

"Dostupnost bydlení pro mladé je nízká. Zároveň je ale u těchto lidí velký potenciál budoucího výrazného zlepšení jejich finanční situace. Prodloužení doby splatnosti by mohlo dostupné bydlení pro mladé zlepšit. Roli by také hrála flexibilita hypoték, například možnost upravovat si splátky podle aktuálních finančních možností klientů."

Ilustrační foto: Filip Jandourek, Český rozhlas

Podle Reiffeisenbank má většina úvěrů na bydlení splatnost kratší než 30 let, takže prolomení této hranice není úplně nutné. Návrh se nezamlouvá ani UniCredit Bank, říká mluvčí Petr Plocek.

"Hypotéka je určená na pořízení nemovitosti a nejčastěji lidé kupují nemovitosti v produktivním věku, kdy je předpoklad, že vše během svého života splatí. Prodlužování splatnosti není optimální rozhodnutí. Dle našeho názoru může vést k zadluženosti či nesplácení rodinnými příslušníky či dědici."

Situaci výrazně komplikuje i skokový nárůst cen řady druhů stavebního materiálu, uvedl ekonom Miroslav Zámečník. Developeři podle něj nejsou ochotni nabídnout pevné ceny, které by šly na úkor jejich marží, respektive klienti nechtějí jejich podmínky umožňující cenové navýšení akceptovat.

Za pět let se ceny bytů v Česku zvýšily o 86 procent

Ceny bytů v největších městech Česka ve druhém čtvrtletí nejvíce vzrostly v Ústí nad Labem, meziročně zhruba o dvě pětiny. Je však nutné dodat, že Ústí nad Labem je dosud nejlevnější. Metr čtvereční bytu v Ústí stojí 31 tisíc korun, zatímco v Praze přes 113 tisíc.

Od konce roku 2015 se ceny v Česku zvýšily v průměru o 86 procent. Jednou z hlavních příčin vysokých cen je podle odborníků nízká nabídka. Jako další příčiny zdražování zmiňují rostoucí ceny pozemků, stavebních prací a materiálů, vysoké daňové zatížení nebo zbytečně přísné technické předpisy.