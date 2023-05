Hypomonitor: Objem hypoték v dubnu klesl o 16 procent, sazby mírně stouply

Banky a stavební spořitelny poskytly v dubnu hypoteční úvěry za 10,6 miliardy Kč, což je proti březnu pokles o 16 procent. Úroková sazba u skutečně nových hypoték bez refinancování po třech měsících poklesů stoupla, a to z březnových 5,86 na 5,89 procenta. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. Do něj dodávají data všechny banky a stavební spořitelny poskytující hypotéky na českém trhu. Hodnoty posledních dvou měsíců podle asociace naznačují, že hypoteční trh mírně ožívá, ačkoli proti minulosti zůstává nadále výrazně utlumený.

Průměrná hypotéka v dubnu třetí měsíc v řadě vzrostla a dostala se opět nad tři miliony Kč, kde se nacházela naposledy v červenci minulého roku. Nejvyšší průměrná hypotéka byla dosažena v listopadu 2021, kdy byla 3,46 milionu Kč. Ve srovnání s dvouprocentní úrokovou sazbou, která byla na trhu běžná v dřívějších letech, znamená šestiprocentní sazba nárůst měsíční splátky u průměrné hypotéky zhruba o 6000 Kč.