Intersucho: Zemědělci začínají mít obavy z jarního sucha

Zemědělci začínají mít obavy, jak velké půdní sucho bude v půdě na začátku jara. Díky tomu, že se vegetace teprve začíná probouzet, vláha v ještě půdě je, ale proti normální a potřebné zásobě v této době je jí ve většině republiky výrazně méně. Sníh už leží jen v místech nad 1000 metrů nad mořem, nelze tedy očekávat doplnění vody z tání. Podle údajů z webu Intersucho zasáhly tři nejhorší stupně sucha z pěti v hloubce do jednoho metru 35 procent území, mnohem horší je situace v povrchové vrstvě do 40 centimetrů. Míru sucha určují vědci jako poměr mezi současnou situací a průměrnou situací za roky 1961 až 2015. Důvodem počínajících problémů s výrazným suchem je únor extrémně chudý na srážky, podprůměrné byly i v lednu. Mnozí zemědělci, kteří každý týden reportují o situaci na svých pozemcích pro web Intersucha, v některých případech uvádějí, že v únoru u nich napršelo či nasněžilo pouze do deseti milimetrů, v některých případech jen pár milimetrů.