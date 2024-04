V sadu za mnou nebude ani jedna višeň, řekl ministr zemědělství. Škoda na ovoci kvůli mrazům přesáhne miliardu korun

Byly to několikahodinové mrazy, kdy teplota klesala až k minus 7 stupňům Celsia. Poškozená je většina ovocných stromů v Čechách, mrazy zlikvidovaly téměř 100 procent úrody. Škody na Moravě jsou zatím asi 50 procent. Česká třešeň a višeň bude letos vzácnost.

Marek Výborný | Foto: René Volfík, iROZHLAS.cz

Ministerstvo zemědělství spustí krizový program, uvedl ministr Marek Výborný (KDU-ČSL)

"Budeme aktivovat program pro řešení mimořádných událostí, krizí a rizik v zemědělství. V tuto chvíli počítám minimálně s alokací ve výši 70 až 100 milionů korun, ale ta se bude ještě upřesňovat podle škod, tak jak je budeme mít nahlášené od pěstitelů ovoce."

Krizový program pro mimořádné události v zemědělství připravil v roce 2016 tehdejší ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL). Zemědělcům pomohl už v letech 2016, 2017 a 2019. Podle Výborného je Evropské unií už schválený, tudíž nyní nebude třeba složité administrativní spuštění. Kromě toho bude ministerstvo hledat i cesty provozních podpor a úvěrů.

Tržby nula, dvě třetiny nákladů zůstanou

Řada ovocnářů tak ztratí celou sezónu. Sady se však musí ošetřovat a platit zaměstnance.

Martin Ludvík | Foto: Jana Přinosilová, Český rozhlas

Přijdou o 100 procent příjmů, ale zůstanou dvě třetiny nákladů. Jak dodal předseda Ovocnářské unie Martin Ludvík, jde o jedno z největších poškození úrody za posledních sto let.

"Málokdy můžeme tu situaci popsat jediným slovem katastrofa. Naprostá většina podniků nebude sklízet, nebude mít tržby. Chci říct, že ovocnáři, aby zachránili tu úrodu, už mnoho udělali. Za normální situace, kdy máme přízemní mrazy minus dva stupně, tak to funguje, za této situace nikoliv."

Škody jsou tak velké i kvůli tomu, že v předchozích týdnech bylo nadprůměrně teplé počasí a rostliny byly výrazně napřed. Zničeno bylo zhruba 100.000 tun ovoce.

Foto: Roman Verner, Český rozhlas

Katastrofální situace je v české vinařské oblasti

Martin Chlad | Foto: YouTube

Mrazy postihly i pěstitele drobného ovoce, například jahod. Textilie na záhonech při minus sedmi stupních nepomůže. Mrazem utrpěli i vinaři. Například na Mělnicku činí škody 100 procent. Na Kutnohorsku a Moravě jsou to zatím desítky procent. Vinaři každé ráno kontrolují, jakou spoušť noční mrazy napáchaly. Někteří nebudou mít co sklízet. Podle prezidenta Svazu vinařů Martin Chlada teď čekají na konec mrazů a vinařům rozesílají dotazníky.

"S jistotou v tuhle chvíli mohu říct, že naprosto katastrofální situace je v české vinařské oblasti. Tam už se můžeme bavit o stoprocentní likvidaci vinohradů. Nicméně ta dominantní část vinic se vyskytuje na Moravě. Tam to bedlivě sledujeme. Už o tom uplynulém víkendu, kdy jsme zachytili první škody, tak bylo jasné, že se budou pohybovat v řádech milionů. Je potřeba si uvědomit, že do té škody spadnou jak samotné hrozny, tak následný produkt, a to je víno."

Foto: Michal Sladký, Český rozhlas

Jak dodal Martin Chlad, pro vinaře je to existenční otázka. Záleží také na tom, jak je vinice stará a zranitelná. Například mráz minus dva stupně starý keř neohrozí. Existují pojistky, které však pojistí škodu na úrodě, nikoliv ušlý zisk a kontinuitu práce na vinici. Vinaři se přitom poslední roky pohybují na okraji rentability.

Po velmi teplém začátku jara postihl mráz i severní Francii, Německo a Polsko, které je největším pěstitelem jablek.