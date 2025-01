Jágr prodal 80 procent hokejového Kladna podnikateli Drastilovi

Legendární útočník Jaromír Jágr prodal 80 procent kladenského hokejového klubu podnikateli Tomáši Drastilovi. Dvacetiprocentní podíl si ponechá. Nedávnou dohodu dnes potvrdili Rytíři na tiskové konferenci. Dvaapadesátiletý Jágr, který za Kladno stále nastupuje v extralize, se stal stoprocentním vlastníkem klubu v roce 2017, kdy získal třicetiprocentní podíl od města.

Jágr vlastnil 70 procent klubu od roku 2011, kdy ho spolu s městem převzal poté, co po dlouhých letech skončil na pozici šéfa jeho otec Jaromír Jágr starší. Až do konce roku 2017 řídil Rytíře na dálku při svém působení v NHL, kde se stal druhým nejproduktivnějším hráčem historie.

"Je to pro mě trošičku zvláštní den, úplně jiná tisková konference, než na které jsem zvyklý. Tiskovka, kde Jaromír Jágr prodává klub. Poprvé po 30 letech bude majitelem klubu někdo jiný než Jaromír Jágr. Možná si říkáte, že je to špatný den pro rodinu Jágrovic, ale my jsme to vždy brali tak, že hokej tady na Kladně nepatří Jágrům, ale klubu a jeho fanouškům," uvedl Jágr. Věří, že s novým majitelem se podaří naplnit ambice - vrátit tradiční klub mezi domácí špičku, což se jemu nepovedlo.