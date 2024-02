Jaromír Jágr mezi legendami Pittsburgh Penguins: Dres s číslem 68 už visí pod stropem

V hokejovém klubu Pittsburgh Penguins už nikdo nesmí hrát s osmašedesátkou. Dres s tímto číslem a jmenovkou Jágr od neděle visí pod střechou Arény. Druhý nejproduktivnější hráč historie NHL se stal čtvrtým Čechem, jehož číslo dresu nějaký z klubů zámořské soutěže vyřadil z užívání. Před Jaromírem Jágrem se této pocty dočkali Dominik Hašek v Buffalu, Milan Hejduk v Coloradu a Patrik Eliáš v New Jersey.

Jaromír Jágr | Foto: Gene J. Puskar, ČTK/AP

Pittsburgh Penguins opustil Jaromír Jágr v roce 2001, nyní se po mnoha letech vrátil zpět. „Je to šťastný den, neskutečný den. Strávil jsem tu nejlepší roky svého života. Je to obrovská pocta pro mě,“ přiznal čerstvý dvaapadesátník, když před utkáním Penguins proti Los Angeles jeho dres vystoupal pod strop PPG Paints Areny. Klub se mu tím odvděčil za léta, kdy za "Tučňáky" hrál – bylo to jedenáct sezon. Zažil v něm také své největší úspěchy v NHL, když dvakrát s nimi získal Stanleyův pohár.

Jágrovu ocenění před plnou arénou přihlížela i jeho maminka Anna a přítelkyně Dominika, které stály vedle něj na ledě i s dalšími klubovými legendami v čele s Mario Lemieuxem nebo Ronem Francisem. Před ceremoniálem Jágr na tiskové konferenci uvedl, že se nechce nechat strhnout emocemi. Přesto ale bylo při více než třičtvrtěhodinovém programu znát, že i když neustále vtipkoval, dojetí ho zasáhlo.

V projevu Jágr poděkoval spoluhráčům, celému klubu, městu. Jeho řeč několikrát přerušil skandovaný potlesk. Zejména v závěru se chvíli odmlčel a šel obejmout svoji matku Annu, která mu výrazně pomáhala v začátcích v Pittsburghu. Společně pak pohlédli k nebi. „Vím, že se táta dívá. Ve všem, co mi říkal, měl pravdu,“ zmínil otce, který zemřel v roce 2022. Byl to nejsilnější moment děkovné řeči, kterou si Jaromír Jágr ještě víc získal srdce fanoušků a řadě lidí vehnal slzy do očí.

„Na dlouhý statusy nejsem. Díky všem. Nejvíc rodičům. Táta u toho být nemohl, ale vím určitě, že se dívá z nebe. Nikdy nehrál hokej, ale vše co mi řekl, byla pravda. Díky tati. Máma se přestěhovala do Ameriky, když mi bylo 19. Byla tu se mnou 10 let. Bez tebe bych to nikdy nezvládl. Díky mami,“ napsal pak Jágr k videu ze zmiňovaného momentu na Instagramu.

Jaromír Jágr | Foto: Gene J. Puskar, ČTK/AP

Po vyvěšení dresu potěšil Jágr přítomné v hale. Oblékl výstroj a za bouřlivého potlesku naskočil na led, aby se zúčastnil rozbruslení před zápasem. Nastoupil jako poslední, ve stylu jeho dávného rituálu. Na jeho počest navíc většina domácích hráčů nasadila na hlavu dlouhé háro, které bylo pro Jágra dříve typické, a proháněli se po ledě v dresech s číslem 68.

Klub ve vzpomínkovém videu připomněl nejen Jágrovy góly, kterých v dresu Pittsburghu Penguins nasázel celkem 439, ale i jeho časté nákupy džínového oblečení v devadesátých letech. Jágr si Pittsburgh po letech znovu získal a potvrdil, že je v tomto městě legendou.

Proslavil nás ve světě jako nikdo jiný

Na Jágra pochopitelně nezapomněli ani fanoušci Tučňáků na sociálních sítích. „Děkuji za všechny vzpomínky Jagsi. To bylo naposledy, co byl na ledě viděn dres s číslem 68 v Penguins... legenda,“ napsal jeden z fanoušků „Jágr byl skvělý a rád jsem ho sledoval. Je skvělé vidět, že se mu dnes dostává pocty; Gratuluji JJ, jeden z nejlepších, kteří kdy tuto hru hráli,“ přidali se další. Pochvalných komentářů na Jágrovu adresu se od fanoušků nejen Tučňáků, ale i dalších klubů NHL snesla celá řada.

A pozadu nezůstali ani ti v Česku. „Vážím si všech, kteří dokázali proslavit rodnou zemi po celém světě. Velká gratulace, Jardo!“ napsal režisér Jiří Strach. A gratulace přidávali i další fanoušci: „Velmi dojemné, zaslouží si to za celé roky úžasné reprezentace; Borec, číslo 68 vzor všem hokejistům; Navždy legenda a tou už zůstane; Krásný sportovní příběh. Jarda je jednou z největších person hokeje a zapsal se do historie tohoto sportu natrvalo; Po dlouhé době, jsem zase hrdý na to, že jsem Čech... Díky za vše legendo; Nejlepší sportovec v Česku, takový se rodí jednou za 100 let.“

Podle některých je dokonce Jarda Jágr nejlepším sportovcem v historii Československa. „Se vší úctou a respektem ke všem sportovním velikánům jako byl Emil Zátopek, Pavel Nedvěd, paní Věra Čáslavská a mnoho dalších, Jarda bude ‘number one‘. Takhle úspěšného sportovce, který má absolutně všechno, co se dalo v hokeji vyhrát, ať už individuální, nebo týmová ocenění, bodově druhý nejlepší hráč více než 100 leté historie NHL, si dovolím říct, že už nikdy naše republika mít nebude. Rád bych se ale mýlil. Tento člověk nás proslavil ve světě jako nikdo jiný,“ napsal jeden z fanoušků.

Ne všichni ale tento názor sdílejí. „Na prvním místě Jarda Jágr není, určitě ale patří do užší špičky,“ reagovali někteří.