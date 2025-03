Bývalý europoslanec Jan Zahradil po téměř 34 letech opouští ODS. Roste propast mezi názory jeho a vedení strany, nebude volit koalici Spolu, což je v rozporu se stanovami ODS, napsal Zahradil v dopise premiérovi a předsedovi občanských demokratů Petru Fialovi. Dopis zveřejnil na sociální síti X. Členem strany Zahradil přestane být ke konci března, protože nezaplatí členské příspěvky, uvedl. Za všechno, co pro ODS udělal, Fiala Zahradilovi poděkoval.

Bývalý první místopředseda ODS Zahradil byl šest let poslancem a od roku 2004 do loňska zasedal v Evropském parlamentu. "Už tak široká propast mezi mými názory a postoji současného vedení ODS se v posledních měsících ještě rozšiřuje," uvedl v dopise. Zároveň poděkoval všem členům ODS, kteří ho v průběhu let podporovali.