Jednání Sněmovny k důvěře Fialově vládě bude pokračovat v podvečer. Trvá přes 20 hodin

Jednání Sněmovny k vyslovení důvěry koaliční vládě Petra Fialy (ODS) bude pokračovat dnes v podvečer. Ráno je předsedkyně dolní komory Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) na základě dohody poslaneckých klubů a žádosti opoziční SPD o přestávku na poradu poslaneckého klubu přerušila do dnešních 18:00.

Debata k žádosti o vyslovení důvěry kabinetu trvala zatím 20,5 hodiny. I s polední přestávkou dolní komora jednala 22 hodin. Hnutí SPD chce ještě před hlasováním o důvěře vládě objasnit financování vládního hnutí STAN. K němu poslanci SPD s podporou zákonodárců ANO podnítili svolání mimořádné schůze na dnešních 09:00.

Premiér Petr Fiala (ODS) v úvodním projevu řekl, že cílem vlády je dostat Česko mezi nejvyspělejší země světa. Program ukazuje, kudy se na tuto cestu vydat. Vláda podle něj nemůže hospodařit na dluh. Případná úsporná opatření ale budou maximálně sociálně citlivá a nedotknou se priorit ve vzdělávání, ve zdravotnictví a v sociální péči, ujišťoval Fiala. "Stát má šetřit na sobě, nikoli na občanech," zdůraznil.

Naopak podle šéfa ANO Andreje Babiše slibuje vláda nesplnitelné. "My skutečně nemůžeme podpořit vládu, která záměrně klame občany, slibuje to, co nikdy nemůže splnit, a místo konkrétních řešení nabízí otřepané fráze a nicneříkající floskule," prohlásil. Obvinil vládu z toho, že se chce z krize dostat drastickými škrty jako v minulosti. Zatímco Fialovi stačilo na projev asi 30 minut, Babiš hovořil téměř 90 minut. Babiš ve druhém projevu k důvěře Fialově vládě obvinil její členy z demagogie. Oznámil, že vládní zmocněnec pro digitalizaci Dzurilla dal výpověď.

Kritikou nešetřila ani exministryně financí Alena Schillerová (ANO). Programové prohlášení vlády podle ní obsahuje jen prázdné a obecné fráze bez konkrétních čísel, protiřečí si a je výsměchem. Podle předsedy opoziční SPD Tomia Okamury vláda nenabídla žádná konkrétní řešení růstu cen energií a potravin či podpory výstavby bytů, navíc prosazuje podřízenost Evropské unii a Severoatlantické alianci.