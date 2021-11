Sestavení nové české vlády už nic nebrání. Piráti schválili vstup do kabinetu

Předseda Ivan Bartoš po hlasování uvedl, že to bylo referendum s největší historickou účastí. Hlasovalo v něm 1082 ze 1193 členů strany. Podle Bartoše tím Piráti potvrdili, že vnímají závazek vůči voličům.

Ivan Bartoš | Foto: Jana Myslivečková, Český rozhlas

„Děkuji všem Pirátům a Pirátkám, kteří se zapojili do demokratického hlasování o tom, jakou formou se bude naše strana podílet na formování budoucnosti této země. Společné rozhodnutí o vstupu do vlády vnímám jako velký závazek odvádět co nejlepší práci. A je to také závazek pro členy Pirátské strany směrem k voličům, kteří nám dali důvěru ve volbách. Hájit budeme samozřejmě nejen jejich zájmy, ale zájmy všech občanů této země,“ uvedl po hlasování Bartoš.

V rozhovoru pro Český rozhlas doplnil, že se ukázalo, že informace a senzace o nerozhodnosti Pirátů, které musel celý týden komentovat v médiích, se ukázaly jako liché.

Zájmy občanů budou Piráti hájit na třech vládních pozicích: ve vedení Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) společně s oblastí digitalizace, ve vedení Legislativní rady vlády a v neposlední řadě v čele resortu zahraničí.

Piráti byli poslední ze stran pětikoalice, jejichž stranické orgány se k dokumentu dosud nevyjádřily. Smlouvu už podpořila širší vedení Starostů, občanských demokratů, TOP 09 i lidovců.

Strany pětikoalice rozhodnutí vítají

Výsledek hlasování Pirátské strany uvítalo hnutí Starostové a nezávislí, které je koaličním partnerem Pirátů. Předseda hnutí STAN Vít Rakušan po rozporuplných vyjádřeních v médiích ze strany členů Pirátů uvedl, že by bylo selháním dosavadních opozičních stran, kdyby Piráti do vlády nešli.

Vít Rakušan | Foto: Filip Jandourek, Český rozhlas

„Očekávání bylo napjaté a velmi jsme doufali, že nebudeme muset řešit takovou situaci, kdy každý z koaličních partnerů rozhodne jinak,“ řekl Rakušan.

„Věřím, že nás lidé volili proto, abychom společně porazili Andreje Babiše. Abychom společně ukončili vládní chaos. Abychom zabránili vládě populistů a extrémistů a nabídli lidem lepší budoucnost. Jsem rád, že to většina Pirátů nechce zahodit. Lidi v této zemi nesmíme zklamat,“ dodal na twitteru.

Rozhodnutí vstoupit do vlády uvítala také koalice SPOLU. Místopředseda ODS Martin Kupka označil výsledek za překvapivě přesvědčivý.

„V návaznosti na správy v médiích vychází překvapivě přesvědčivě. 82 procent je jasně silný mandát pro vstup do vlády,“ řekl. Společným rysem pětikoalice je podle něj zodpovědnost.

Markéta Pekarová Adamová | Foto: Vít Šimánek, ČTK

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová je ráda, že už znění koaliční smlouvy odsouhlasily všechny strany a můžou tak dál postupovat v sestavování vlády.

„Jsem ráda, že už máme jeho konečný výsledek a že je takto jednoznačný. A že už můžeme přistoupit k tomu, aby náš lídr a budoucí premiér naší koalice Petr Fiala (ODS), představil kandidáty do vlády i panu prezidentovi,“ uvedla.

Petr Fiala v úterý řekl, že koalice Spolu a PirSTAN jsou připraveny okamžitě převzít odpovědnost za vládu v České republice. Na středeční schůzce s prezidentem Milošem zemanem mu předá seznam ministrů.