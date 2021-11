Korespondenční volba, digitalizace, důchodová reforma. Strany podepsaly koaliční smlouvu

Foto: Michal Kamaryt, ČTK

Slavnostní podpis si pět stran, které tvoří koalice, naplánovaly na den zahájení ustavující schůze nové Sněmovny. Podle předsedy ODS Petra Fialy chce kabinet rychle vyřešit problémy, které trápí Česko.

"My jsme si vědomi toho, že nás nečekají lehké časy, že příští rok nebude jednoduchý, že to, co je před námi, je velká výzva."

Korespondenční volba a rozšíření EU na západní Balkán

Foto: Tiffany Tertipes, Unsplash

Co tedy koaliční smlouva obsahuje? V zahraniční politice chce kabinet obnovit tradici "havlovské" zahraniční politiky a podporovat rozšíření EU zejména na západní Balkán. Zároveň chce rozvíjet strategické partnerství s Izraelem, blízký vztah se Spojenými státy i prohlubovat spolupráci s demokratickými partnery v asijsko-pacifické oblasti, například s Tchaj-wanem, Japonskem či Jižní Koreou.

Koalice chce zavést korespondenční volbu pro Čechy v zahraničí a vydávat do roka 2025 dvě procenta HDP na obranu.

Digitalizace veřejné správy do roku 2025

Ilustrační foto: Tima Mirošničenko, Pexels, CC0

Podle Petra Fialy chce koalice zemi vyvést ze zdravotní, ekonomické a hodnotové krize.

"Chceme žít v zemi, která bude opět stavět byty, silnice, chceme žít v zemi, která bude opět stavět na tom, že naši občané jsou schopni, jsou vzdělaní, mají dovednosti, mají nápady, budeme je využívat. Chceme mít zemi, která se nebude utápět v byrokracii, ale bude tu stát, který bude opravdu lidem sloužit."

Nová vládní koalice plánuje nejpozději ke konci ledna roku 2025 plně digitalizovat veřejnou správu. Co nejrychleji chce zrušit povinnost nosit u sebe průkazy a dokumenty, pokud si je stát může ověřit jinak.

Kratší doba potřebná k nároku na důchod

Foto: ČT24

Koaliční smlouva slibuje, stejně jako předchozí vlády, reformu penzí. Chce například zkrátit doby práce potřebnou k dosažení nároku na důchod, nebo zavést možnost posílat jedno procento důchodového pojištění svým rodičům nebo prarodičům.

Plánuje zrušit elektronickou evidenci tržeb, kterou kritizuje od jejího vzniku, a prosadit valorizaci minimální mzdy, či zavést kratší pracovní úvazky úlevou na pojistných odvodech.

Platy učitelů by se měly udržet na 130 procentech průměrné mzdy. Zaměřit se vláda hodlá na snížení celkového objemu učiva a podpořit porozumění před memorováním.



V oblasti dopravy chce koalice udělat z výstavby sítě vysokorychlostních tratí vládní prioritu. Tou je také výstavba Pražského okruhu. Na některých místech dálnice by se mohlo jezdit až 150 km/h.

Zákon o podpoře v bydlení a nižší DPH

Foto: Jan Ptáček, Český rozhlas

Zákon o sociálním bydlení ve smlouvě není. Vláda chce prosadit zákon o podpoře v bydlení, který nabídne obcím soubor volitelných nástrojů, jež umožní řešit bytovou situaci. Spolu s tím by měla klesnout DPH u výstavby či rekonstrukce bytů a domů. Ta je nyní 15 procent.

V koaličním programu není uzákonění manželství homosexuálů, které podporují zejména Piráti, proti jsou naopak hlavně lidovci. V dokumentu ale stojí, že koalice podpoří úpravu právních podmínek pro registrované partnery.

Piráti budou o smlouvě hlasovat do pondělí

Vít Rakušan | Foto: Filip Jandourek, Český rozhlas

I když koaliční smlouvu podepsali všichni představitelé stran, u Pirátů bude rozhodovat o její ratifikaci hlasování všech členů, které skončí v pondělí.

Podle předsedy hnutí STAN Víta Rakušana by jejich případný nesouhlas mohl být problémem.

"Samozřejmě se nepočítá s tím, že jedna strana půjde do opozice, a jedna půjde do vlády. Doufám, že to Piráti odsouhlasí. Pokud ne, budeme to muset řešit na té koaliční bázi, jakým způsobem se dá potom postupovat."



Poté, co současná vláda ANO a ČSSD podá demisi, plánuje Petr Fiala schůzku s prezidentem Milošem Zemanem.