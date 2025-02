Jizerskou padesátku vyhráli norští lyžaři

Vítězem 58. ročníku Jizerské padesátky v běhu na lyžích se stal Nor Ole Jörgen Bruvoll. Závod žen seriálu Ski Classics na mírně zkrácené trati dnes vyhrála jeho krajanka Anikken Gjerde Alnaesová. Nejlepší českou závodnicí byla na osmém místě Sandra Schützová, která na vítězku ztratila více než pět minut. Český lídr mezi muži Fabián Štoček obsadil 33. místo s odstupem téměř sedmi minut.

Závod mužů se rozhodoval ve spurtu tříčlenné skupiny. Bruvoll ve fotofiniši porazil norského krajana a kolegu z týmu Engcon Torleifa Syrstada. "Byl to těžký závod, bylo to vysoké tempo celou dobu. Byl to tvrdý boj až na cílovou čáru," řekl České televizi. Ocenil kvalitní trať, kterou pořadatelé navzdory ubývajícímu sněhu připravili. Třetí dojel další Nor Johan Hoel. Švédský lyžař s českými kořeny Max Novak se s nejlepšími neudržel a obsadil desátou příčku, od vysněného triumfu ho dělilo 53,4 sekundy.