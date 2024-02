Zrušená Jizerská 50 má dopady na ekonomiku Bedřichova a okolí

Loni se Jizerské 50 zúčastnilo přes 9000 profesionálních i amatérských závodníků. Zrušení závodu je velká ztráta zejména pro podnikatele v cestovním ruchu, restaurace, bufety a ubytovatele, řekl starosta Bedřichova Petr Holub (NK pro Bedřichov). Podle něj utrpí i prestiž obce. "Je to v tuto chvíli docela negativní reklama, že nemáme sníh, i když v tom nejsme sami. Samozřejmě ani okolní hory ho nemají," dodal.

Starosta Bedřichova Petr Holub | Foto: Obec Bedřichov

O zrušení 57. ročníku Jizerské 50 rozhodli organizátoři právě kvůli nedostatku sněhu a nepříznivé předpovědi počasí. "Už i ty poslední zimy byly takové, že jsme měli namále. A před deseti lety se také zrušila padesátka. Takže musíme být na to připravení a nebrat to jako status quo," řekl starosta.

Jarní prázdniny zřejmě uvolněné hotely nezaplní

V Bedřichově a okolních obcích je v hotelích a penzionech kolem 2000 lůžek. Zhruba 150 závodníků a členů jejich doprovodu měl mít ve svých hotelích v Bedřichově a Jablonci nad Nisou ubytovaných hoteliér František Jelínek. Tomu, že by volná místa po běžkařích zaplnily rodiny dětí, které mají nyní jarní prázdniny, nevěří.

"Na to je už pozdě. Člověk před tou volbou stojí už nejdéle na podzim. Buďto dá přednost Jizerské 50, což já činím, nebo máte druhou možnost a jít na jistotu. To znamená, že každý věděl, že jsou v tomto termínu prázdniny v Praze a v Brně. To jsou dvě velké lokality a zájem byl veliký. A v říjnu, v listopadu samozřejmě lidé nemohli vidět, že nebude sníh, když si to zamlouvali. Teď z hlediska počasí to pro ně zajímavé není," dodal Jelínek.

České hory už nesází jen na zimní sezónu

Ekonomické ztráty bude mít část ubytovatelů. Řada provozovatelů chat či penzionů v Bedřichově i okolí spíše preferuje týdenní pobyty, než aby ubytovali závodníky a jejich doprovod jen na prodloužený víkend. Mezi ně patří například Prezidentská chata. "Z obchodního hlediska není pro nás zrušení závodu žádná ztráta, preferujeme v tomto období pobyty od soboty do soboty. A jsme rádi, že volná místa teď nemáme," řekla za Prezidentskou chatu Milena Lánská.

Dopad na ostatní místní podnikatele v cestovním ruchu podle starosty Beřichova mírní alespoň to, že už nejsou tolik závislí na zimní sezoně jako dříve, kdy z ní mívali až 80 procent příjmů. "To už určitě deset let neplatí. České hory a speciálně Bedřichov se samozřejmě zaměřuje už i na letní sezonu. Dneska je to třetina letní prázdniny, třetina zima a třetina zbytek roku."