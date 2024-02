Jurečka: Od července se zvednou příspěvky na péči a to až o 40 pct

Navýšení příspěvků na péči by se od července nemělo zvedat plošně. Navýšení u tří vyšších dávek pro děti a dospělé by se mělo pohybovat zhruba od 11 do 40 procent. Nejvíc by měla růst podpora pro lidi s nejvyšším příspěvkem v domácím prostředí. Nejnižší stupeň dávek by měl zůstat bez navýšení. Návrh představil v Pátek ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) a zmínil, že se na změně shodla celá vládní koalice. Pro státní rozpočet by se mělo jednat o navýšení výdajů o necelých 7 miliard korun.

Příspěvek se poskytuje od roku 2007 postiženým a seniorům na zajištění péče v určených zařízeních nebo doma. Dospělí teď dostávají podle závislosti na pomoci částku mezi 880 a 19.200 korunami a děti mezi 3.300 a 19.200 korunami. Po navrhovaných změnách by se nejvyšší sazba mohla posunout až na 23.000 v případě dospělých a na 27.000 v případě dětí. Do novely o sociálních službách, kterou projednává Sněmovna, by ho měli dostat poslanci. Ministr uvedl, že celý legislativní proces by se měl stihnout brzy a dávky by se mohly zvyšovat už od druhé poloviny letošního roku.