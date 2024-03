K české iniciativě na nákup munice pro Ukrajinu přispěje i Norsko

Norsko poskytne až 1,6 miliardy norských korun (asi 3,6 miliardy Kč) na českou iniciativu na nákup munice pro Ukrajinu, která se brání ruské agresi. Podle norského listu Verdens Gang to uvedl norský premiér Jonas Gahr Störe. "Česká republika získala podporu několika zemí a norský příspěvek by měl zajistit plné financování iniciativy tak, aby mohla být spuštěna," prohlásil předseda norské vlády. Podle deníku Verdens Gang norský premiér dnes hovořil s českým prezidentem Petrem Pavlem a dal najevo, že Norsko je připraveno poskytnout až 1,6 miliardy norských korun. Agentura Bloomberg napsala, že spojenci Kyjeva již zajistili téměř všechny finanční prostředky potřebné pro českou iniciativu, jejímž cílem je nákup stovek tisíc kusů dělostřelecké munice pro Ukrajinu ze zemí mimo Evropskou unii. Zmíněné závazky znamenají, že dělostřelecké granáty by mohly být dodány na Ukrajinu během několika týdnů, řeklo podle Bloombergu několik činitelů.