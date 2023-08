K zápasu v Plzni nastoupí fotbalisté z Ruska a Běloruska, vláda jim odsouhlasila víza

Vláda souhlasila s udělením víz pro fotbalisty kazašského klubu. K utkání Konferenční ligy v Plzni tak budou moct nastoupit i hráči z Ruska a Běloruska. Podle mluvčího vlády Václava Smolky totiž jeden běloruský a tři ruští fotbalisti reprezentují kazašský klub a Kazachstán, ne přímo Rusko nebo Bělorusko. Pokud by nemohli nastoupit, hrozili by navíc plzeňskému klubu sankce ze strany UEFA. Start sportovců z obou zemí v soutěžích na českém území vláda v červnu usnesením zakázala. Důvodem byla ruská invaze na Ukrajinu. Bělorusko se sice do války aktivně nezapojilo, podporuje ale ruské útoky. Plzeňský klub i Národní sportovní agentura rozhodnutí vlády uvítaly.