Kabinet posílá se souhlasným stanoviskem Sněmovně úpravu migračních pravidel

Úpravu českých azylových a migračních pravidel podpořila vláda, řekl po zasedání novinářům vicepremiér Vít Rakušan (STAN). Koaliční novelu připravilo ministerstvo vnitra a podepsala skupina poslanců ze všech vládních stran včetně premiéra Petra Fialy (ODS) a ministra vnitra Rakušana. Sněmovna by mohla o předloze začít jednat v dubnu. Opoziční hnutí ANO a SPD ohlásila, že zablokují navrhované schválení zrychleně v úvodním kole. Chtějí podávat pozměňovací návrhy. Rakušan chce s opozicí jednat.

Novela reaguje na unijní migrační pakt, který ANO a SPD odmítají. Podle Rakušana jde o zpřísnění, které fakticky naplní povinnost převést do české legislativy nejdůležitější části paktu.

Předloha například předpokládá, že pokud bude cizinec vyhoštěn, nebude už moci žádat o azyl, čímž by se mělo zamezit podávání účelových žádostí o mezinárodní ochranu. V případě, že o vyhoštění rozhodne jiný členský stát, v Česku už se znovu rozhodovat nebude. Do jednoho se spojí řízení o neudělení mezinárodní ochrany a o rozhodnutí o návratu cizince do země původu. Soudy budou muset zvážit, zda v případě, kdy bude cizinec odsouzen za trestnou činnost, je namístě uložit také trest vyhoštění.