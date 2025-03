Rychlejší vyhošťování i kontroly dat z mobilů. Vláda chce zpřísnit podmínky pro migranty

Vláda přišla s návrhy změn, které mají zpřísnit podmínky pro nelegální migranty v Česku. Podle premiéra Petra Fialy je potřeba posílit nejen bezpečnost Evropy, ale také Česka. Kabinet proto připravil zákon, který by měl odradit potenciální migranty od vstupu do země. Opatření chce projednat s opozicí a přijmout ještě do voleb.

Nový zákon by měl například zajistit rychlejší vyhošťování nelegálních migrantů nebo zpřísnit kontroly pobytu žadatelů o azyl. Stejně tak by se měla zrychlit soudní řízení nebo snížit sociální standardy žadatelů o azyl. „Dlouhodobě usilujeme o to, abychom byli bezpečná země,“ řekl premiér Petr Fiala (ODS). „Musíme být připraveni na krizové situace,“ zdůraznil také.

Petr Fiala | Foto: Zuzana Jarolímková, iROZHLAS.cz

Podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) je hlavní osou návrhu, který připravují experti ministerstva vnitra, zefektivnění řízení o vyhoštění nelegálně pobývajících cizinců. Experti například navrhují omezení podávání žádostí o azyl u osob, které se tím snaží vyhnout návratu do své rodné země.

„Kdo je vyhoštěn, nemůže žádat o azyl. Byl vyhoštěn z nějakého důvodu, v tu chvíli nemá právo obstrukčně žádat o to, aby v ČR dostal azyl,“ uvedl ministr vnitra. Soudy také budou mít povinnost zvážit, zda v případě, kdy bude cizinec odsouzen za trestnou činnost, je na místě uložit trest vyhoštění. Rozhodování odboru azylové a migrační politiky bude podle Rakušana také podléhat přísnějším lhůtám, stejně jako délka soudních řízení.

Vít Rakušan | Foto: Zuzana Jarolímková, iROZHLAS.cz

Žadatelé budou také prověřováni v bezpečnostních databázích, migranti budou nově procházet i novým epidemiologickým screeningem. U zadržených cizinců, kteří u sebe nemají doklady, budou mít policie a úřady možnost prověřit data z jeho mobilního telefonu. „Nestrašíme veřejnost a podnikáme konkrétní kroky,“ dodal Rakušan.

„Tento návrh míří na ty, kteří sem jezdí nelegálně, chtějí zneužívat systém, chtějí využívat výhod, které jim nenáleží,“ uvedla místopředsedkyně ODS Eva Decroix. Vláda podle ní chce návrh projednat s opozicí ještě předtím, než ho podá. Zmínila možnost předlohu zákona projednat ve Sněmovně ve zrychleném řízení a možnost změn, na kterých by se koalice dohodla s opozičními lídry.

Přijetí migračního paktu EU nestačí

Premiér na tiskové konferenci zopakoval, že přijetí migračního paktu Evropské unie k řešení nelegální migrace nestačí. Bez koordinovaného postupu zemí EU to ale podle něj nepůjde. Připomněl, že Evropská komise příští týden představí návrhy změn v migrační politice.

„Nelze vyřešit nelegální migraci bez evropského řešení. To je například to, že ten, kdo nemá v Evropě co dělat, musí pryč,“ uvedl premiér. Řadu migrantů ale nedokáže dostat Evropa ze svého území pryč, což je podle něj důvod vzniku pracovní skupiny nespokojených zemí, kam patří i Česko. Fiala vyjmenoval i účast například Dánska, Itálie, Rakouska, Švédska či Polska.

Ke zpřísnění migračních pravidel přistoupilo v minulých dnech Polsko, které začalo deportovat migranty podezřelé ze závažných zločinů. Náměstek ministra vnitra Maciej Duszczyk se o víkendu vyjádřil, že půjde o jedny z největších deportací z Polska od pádu komunismu v roce 1989.

Hraniční kontroly | Foto: René Volfík, iROZHLAS.cz

Počet lidí, kteří nelegálně překročili hranice EU, loni podle předběžných dat Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) dosáhl 239 tisíc. Nelegálních migrantů bylo loni při tranzitu přes území Česka podle dřívějších informací ministerstva vnitra zadrženo 420.

Nejčastěji se jednalo o státní příslušníky Sýrie, kteří tvořili více než dvě třetiny všech zajištěných. Dalšími v pořadí byli občané Turecka, Ruska, Afghánistánu, Etiopie a Mongolska, uvádí zpráva. Nejčastěji se do země dostali letecky, a to 219 osob.