Nelegálních migrantů v Česku přibývá. Policie zajistí i stovky běženců denně

Počet nelegálních migrantů, kteří do Česka přicházejí přes slovenskou hranici, letos výrazně stoupl. Nejčastěji jde o Syřany, kteří přijíždějí z Turecka a míří přes Česko do Německa či Rakouska. Ministerstvo vnitra navýšilo počty míst v uprchlických zařízeních a chce zpřísnit postihy pro převaděče. Pokud by se situace nelepšila, nelze vyloučit znovuzavedení hraničních kontrol se Slovenskem.

Kvůli možnému znovuzavedení kontrol na česko-slovenských hranicích tam proběhlo cvičení, do kterého se zapojili příslušníci policie, armády a celní správy. Cílem bylo ověřit součinnost jednotlivých bezpečnostních složek a také, to jak rychle jsou schopné reagovat. „Jsme schopni být do pěti hodin od rozhodnutí vlády na stanovištích,“ uvedl policejní prezident Martin Vondrášek.

V průběhu cvičení zadržely bezpečnostní složky 56 běženců. Většinou šlo o nelegální migranty ze Sýrie, kteří míří do Německa. Počet uprchlíků, kteří používají Česko jako tranzitní zemi, stoupl do 21. srpna letošního roku na více než 3650. Za celý loňský rok jich bylo 1330, v dřívějších letech se pak pohyboval kolem dvou až čtyř stovek.

Během letošních letních měsíců byla tranzitní migrace vyšší dokonce i v porovnání s rokem 2015, kdy Evropu zasáhla poslední velká migrační vlna.

Cizinci podle policie využívají nové migrační trasy, a to převážně ze Srbska přes Maďarsko a Slovensko do České republiky a dále do Německa.

„Migrační situace s nelegální migrací do České republiky, která není cílovou nýbrž tranzitní zemí, není v této chvíli úplně jednoduchá. Především Zlínský a Jihomoravský kraj jsou velmi dotčeny, záchyty, které v těch posledních týdnech a měsících máme, jsou veliké," potvrdil ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

Syřané, Afghánci a Turci

Podle policejního prezidenta Vondráška jde v průměru o stovku migrantů denně. Nejčastěji jsou zadrženi Syřané, kteří se na nelegální tranzitní migraci podílejí 76 procenty, následují Afghánci a Turci.

„Zatím neměla čísla vliv na nárůst kriminality,“ uvedl Rakušan. Nezhoršila se podle něj ani bezpečnostní situace v Česku. Ministr chce problém řešit na evropské úrovni, řešením je podle něj zejména dobrá ochrana vnějších hranic Evropské unie. „Je naší povinností jako předsednické země, toto téma otevřít radě ministrů Evropské unie,“ konstatoval.

Pokud policisté zjistí, že se cizinec pohybuje na území Česka nelegálně, zajistí ho dle zákona nejvýše na 48 hodin. V této lhůtě musí policie udělat základní úkony směřující k ověření jeho totožnosti. Dále musí zjistit, zda je či není žadatelem o azyl v jiné zemi nebo z jakého státu přišel. Zadržený člověk musí být do 48 hodin propuštěn a do této doby musí policie rozhodnout o správním vyhoštění, anebo o umístění do zařízení pro zajištění cizinců.

Vnitro kvůli tomu navýšilo kapacity Správy uprchlických zařízení. „Chceme, aby tranzitní migrace přes ČR byla kontrolovaná, nebyla neřízená a aby každý zajištěný cizinec, se kterým přijdeme do styku, byl podroben důkladné lustraci, ověření totožnosti a sejmutí biometrických údajů,“ uvedl policejní prezident Vondrášek.