Kantar: Sněmovní volby by vyhrálo ANO před koalicí Spolu

Sněmovní volby by v březnu vyhrálo podle modelu agentury Kantar hnutí ANO s 29,5 procenta. Koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) by skončila na druhém místě s 27,5 procenta hlasů, a proti únoru by si tak s ANO prohodila místo. Ve stranických preferencích by byla druhá ODS, kterou by volilo 20 procent lidí. Následovali by Piráti a SPD. Volební model Kantaru v neděli zveřejnila Česká televize.

Předpokládaný zisk koalice Spolu je proti předchozímu modelu o 3,5 procentního bodu nižší a opoziční ANO si pohoršilo o bod. Třetí místo v modelu s koalicemi by obsadili Piráti s 10,5 procenta a čtvrté hnutí SPD by dostalo osm procent hlasů. Hnutí STAN by mělo 5,5 procenta hlasů a sociální demokraté pět procent. Nově agentura zařadila do modelu stranu PRO 2022, která podle ní čerpá z voličů SPD, Trikolory nebo Přísahy. Kantar jí přisoudil tři procenta hlasů. Zisk komunistů by podle něj činil 2,5 procenta a Přísahy 3,5 procenta.