Kantar: Volby by v září vyhrálo ANO s náskokem před ODS, třetí by skončilo SPD

Největší přízni voličů se aktuálně těší hnutí ANO. To by vyhrálo volby do Poslanecké sněmovny se ziskem 33,5 procenta hlasů. S velkým odstupem druhá ODS by dostala 12 procent, její podpora se od jara propadla o pět procentních bodů. Třetí by skončilo hnutí SPD se ziskem 9,5 procenta hlasů. Z aktuálního volebního modelu agentury Kantar pro Českou televizi vyplývá, že do Sněmovny by se ještě dostali Piráti, kteří by získali od voličů 8,5 procenta hlasů. Do parlamentu by se ještě dostaly STAN a TOP 09, zatímco KDU-ČSL ani žádná další strana by v září pětiprocentní hranici nepřekonala.