Kapela AC/DC vystoupí v červnu pod širým nebem v pražských Letňanech

Australská hardrocková kapela AC/DC vystoupí letos 26. června pod širým nebem v pražských Letňanech. V metropoli se po devíti letech představí v rámci turné ke svému zatím poslednímu studiovému albu Power Up. Legendární kapela navštívila Evropu již v loňském roce, letos na jaře turné pokračuje stadionovými koncerty ve 13 městech po celých USA. V létě pak AC/DC odehrají 12 koncertů v deseti zemích. ČTK o tom za pořádající agenturu Live Nation informoval Ondřej Pojzl. Speciálním hostem koncertu bude americká rocková skupina The Pretty Reckless.

Skupinu AC/DC, jejíž název je označením střídavého a stejnosměrného elektrického proudu, založili v roce 1973 v Sydney bratři Angus a Malcolm Youngovi. Do rockové historie se kapela zapsala hity jako Highway to Hell, Let There Be Rock nebo Whole Lotta Rosie. V roce 2003 byla v New Yorku uvedena do rokenrolové síně slávy.