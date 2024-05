V pražských Letňanech dnes skupina Rammstein zahájí své evropské turné

Německá kapela Rammstein dnes se svou pyrotechnickou show plnou světelných efektů v pražských Letňanech zahájí své evropské turné. Na stejném místě vystoupí i v neděli. Obě vystoupení jsou vyprodaná, každý z koncertů navštíví 60.000 diváků. Okolí areálu bude pro auta uzavřené. Provoz trasy C metra do zastávky Letňany bude posílen. Vstup mladistvých do 15 let je povolený pouze v doprovodu osob starších 18 let. Zákaz vstupu mají děti do šesti let.

Vstupenky, jejichž cena se pohybovala od 1990 do 3500 korun, byly vyprodány během několika dní. V současné době je na sociálních sítích nabízejí za dvoj- až trojnásobek jejich ceny. Pořadatelé varují, že lístky zakoupené u neautorizovaných obchodníků neopravňují ke vstupu. V areálu bude možné platit pouze bezhotovostně prostřednictvím NFCtron náramku.

Kapela Rammstein se do Letňan vrátí po dvou letech. Rammstein založili v roce 1994 hudebníci pocházející z východní části Německa. Název kapely připomíná město Ramstein, kde je základna a sídlo velitelství Letectva Spojených států v Evropě a kde se koncem 80. let při letecké přehlídce stala nehoda, při které zahynuly desítky lidí.