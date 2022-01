Koncerty 2022: Do Česka míří desítky světových hvězd

Novou hudební sezónu by měl otevřít 8. ledna v pražské O2 aréně Andrea Bocelli. Italský zpěvák se vrací do Prahy po dvou letech. Slavného tenoristu za doprovodu Českého národního symfonického orchestru doprovodí jako hosté - kubánská sopranistka Maria Aleida, toskánská diva Ilaria Della Bidia a barytonista Gianfranco Montresor. Nové koncertní turné Andrea Bocelliho se jmenuje Believe World Tour.

Do Česka zavítá Rammstein, Enrique Iglesias, Celine Dion i The Cure

Koncem ledna se mohou fanoušci německé skupiny Rammstein těšit na vystoupení člena této skupiny Tilla Lindemanna. V Česku oblíbená německá skupina dorazí 15. a 16. května. Vstoupit by měla na open air akci v pražských Letňanech. Jen o dva dny později by tam měla dorazit legendární americká rocková kapela. Desetitíce lidí se čekají i během koncertu Imagine Dragons.

Rammstein | Foto: Kreepin Deth, CC BY-SA 4.0

O2 aréna by měla hostit celou sérii koncertů. Popový zpěvák Enrique Iglesias chce přijet 18. února, švédská metalová kapela Sabaton 12. března. Zpěvák Shawn Mendes má naplánovaný koncert na 11. dubna.

Tvrdší zvuk nabízí společný koncert skupin Helloween a Hammerfall 23. dubna. Opět v O2 areně. Na stejném místě by měl vystoupit i americký vokální soubor Pentatonix 4. dubna. Kultovní britský kytarista a zpěvák Eric Clapton by měl zahrát v O2 areně 5. června.

Kanadská popová diva Celine Dion tam má zpívat 22. června. Americká soulová zpěvačka Alicia Keys chce představit novou desku 25. června, koncerty tam slíbily také rockové legendy jako Aerosmith (4. července) a Pearl Jam (22. července).

Na podzim by měl dorazit The Cure a před Vánocemi 2022 má sezónu uzavřít skupina Nightwish. Akce nazvaná Prague Rocks je plánována na 22. června a zúčastní se jí skupiny Metallica, Five Finger Death Punch, Red Fang, Steel Panther.

Festivaly lákají české hvězdy

Fanoušci jedné z nejpopulárnějších českých kapel Lucie se opět mohou těšit na léto příštího roku, legendární seskupení vyrazí na sérii rockových koncertů! Pod názvem "CHCI ZAS …".

Lucie, foto: ČT

LETNÍ ROCK TOUR 2022 odstartuje 3. června v malebném kraji Českého středohoří, v Třebívlicích, kde se nachází jeden z nejstarších vinařských regionů v Čechách. Následovat bude vystoupení 10. června v Bratislavě, na které budou navazovat další koncerty po celé České republice. Letní tour pak uzavře koncert ve Strakonicích, který je plánovaný na 2. září.

Colours of Ostrava

Vůbec poprvé do České republiky přijede na pozvání festivalu Colours of Ostrava jedna z nejlepších kapel americké post-grungeové scény Modest Mouse. Svoji účast také znovupotvrdil senegalský zpěvák Youssou N´Dour. Festival, který se uskuteční od 13. do 16. července 2022.

Návštěvníci festivalu například uvidí, proč je mladá irská kapela Inhaler považována za jedno z nejnadějnějších jmen současné indie-rockové scény.

Vedle nich do programu příštího ročníku přibyly další formace z Afriky: egyptští Mazaher, jeden z posledních souborů praktikující starobylý léčivý tranzovní rituál zar, a konžský afropunkový zpěvák a raper Lova Lova. Elektroniku se španělskou asturijskou tradicí a queer tématikou spojí Rodrigo Cuevas a jemnou meditativní hudbu přivezou na Colours of Ostrava švédsko-britští Hang Massive.