19. ročník Festivalu Colours of Ostrava má být nejlepší v historii

Po dvouleté covidové pauze se do moravskoslezské metropole vrací oblíbený svátek pro všechny milovníky hudby - multižánrový Festival Colours of Ostrava. Podle organizátorů má být jeho 19. ročník nejlepším v historii.

Zlata Holušová, ředitelka mezinárodního hudebního festivalu Colours of Ostrava | Foto: Eva Dang, Colours of Ostrava

Festival s odhadovaným počtem 40.000 až 50.000 návštěvníků patří k největším v Česku. Na přípravu celého areálu měli organizátoři rekordně krátkou dobu, jen šest a půl dne. Museli například postavit dvanáct kilometrů plotů a pódia.

Na festivalu vystoupí kapely a hudebníci různých žánrů z 32 zemí. „Můžeme slíbit nejlepší ročník v historii. Nejen díky programu předních světových hvězd, ale především díky tomu, že to bude první plnohodnotný ročník po koronavirové pandemii. Slibujeme, že atmosféra bude neopakovatelná," prohlásila ředitelka festivalu Zlata Holušová.

Zahájení festivalu obstará Cirk La Putyka se studenty Kyjevské akademie divadelního a cirkusového umění a zakončí ho koncert Martina Garrixe, těsně před ním pak organizátoři plánují charitativní koncert ukrajinsko-kanadské formace Balaklava Blues se sborem Permoník Choir Karviná.

Písničky hlavních hvězd budou tlumočeny do znakového jazyka

Foto: Colours of Ostrava

K hlavním festivalovým hvězdám budou patřit američtí The Killers, dále Twenty One Pilots, LP, Franz Ferdinand, Meduza nebo Kings of Convenience. Návštěvníci ale podle organizátorů uvidí řadu kapel z celého světa, které nejsou třeba tak známé, jejich koncerty se však stanou velkým strhujícím zážitkem.

Letos navíc vybrané písničky hlavních hvězd The Killers, Twenty One Pilots, LP a Inhaler budou tlumočeny do znakové řeči pro neslyšící. Ujme se toho jedna z nejvýznamnějších světových tlumočnic Amber Galloway Gallego, která se specializuje právě na převod hudebních textů do znakového jazyka.

Festival v oblasti bývalých hutí nabízí industriální krásu

Foto: Maxim Oweyssi, Český rozhlas

Vedle zahraničních i domácích kapel nabídne festival tradičně na mnoha pódiích bohatý doprovodný program, jako divadla, workshopy, filmy či výtvarné instalace.

Na mezinárodní fórum Meltingpot, kde dostávají prostor významné osobnosti a řečníci, přijede přes 200 osobností z celého světa. Témata Meltingpotu jsou různá, každý si může vybrat to, co ho zajímá nejvíc. Od cestování přes ekologii, historii až třeba po osobní rozvoj a zdraví.

Festival Colours of Ostrava vyniká mezi ostatními festivaly jedinečným místem konání, v areálu Dolních Vítkovic v Ostravě. V oblasti památkově chráněných bývalých hutí, dolů a železáren, která nabízí industriální krásu, nevšední zážitky, venkovní plochy s trávou a stromy vhodné pro letní pohodu i mnoho krytých scén nejrůznějších velikostí.