Do Čech míří Sting, Springsteen, Ed Sheeran, Depeche Mode: Koncerty roku 2024

Už v únoru dorazí do Prahy Depeche Mode. Britská kapela v loňském roce v pražských Letňanech dokázala, že jí na nasazení a výtečném zvuku neubírají ani přibývajících léta, ani odchod některých zakládajících členů. Pro velký zájem vystoupí v O2 aréně dokonce dvakrát. Podobně by tomu mělo být i v případě německé skupiny Rammstein, která bude hrát dva dny po sobě na největší ploše, která se dnes v Česku nabízí, a to v pražských Letňanech.

S velkým očekáváním přijede do Prahy písničkář Bruce Springsteen s kapelou E Street Band. Jeho turné sklízí dosud samé pochvalné recenze. List Guardian například napsal: „Působí jako lidé, kteří beznadějně touží po tom, být na pódiu, jako barová kapela, která pořád nemůže uvěřit tomu štěstí, že může hrát pro celý stadion. Přestože to dělá už od osmdesátých let.“ Springsteenova show je naplánovaná na 28. května opět do pražských Letňan. Koncert umělce, který získal nejvyšší civilní vyznamenání od bývalého amerického prezidenta Baracka Obamy i medaili od prezidenta Joea Bidena, bude jediným ve střední Evropě.

Prahu nemine ani koncertní show Tubular Bells 50th Anniversary. Ikonická skladba zazní 28. února v O2 universum na oslavu 50. výročí od vydání nejprodávanějšího instrumentálního alba pod taktovkou Robina Smitha. Album Tubular Bells vyšlo poprvé v roce 1973. Začínající Mike Oldfield ho nahrál o dva roky dříve a všechny nástroje si na něj nahrál sám osobně. Světovou popularitu si album získalo také díky filmu Vymítač ďábla (The Exorcist), ve kterém byla použita první část tohoto alba. Jen ve Velké Británii se prodalo téměř 3 miliony desek. Fanoušci se mohou těšit ale i na další notoricky známé skladby jako je Moonlight Shadow, Summit Day, Family Man a Ommadawn.

Stingova živelná show v Lochotíně

Českou republiku navštíví v roce 2024 i zpěvák Sting. A to s oceňovanou show My Songs! Tentokrát jeho skvělý koncert mohou zažít lidé v plzeňském amfiteátru Lochotín. Dynamická show zahrnuje nejoblíbenější hity Stingiovy kariéry, ať už jako člena skupiny The Police i jako sólového umělce. Deník The Times označil Stingův koncert "My Songs" za "mistrovskou třídu".

K osvědčeným interpretům se řadí také písničkář Ed Sheeran, který zahraje v rámci své Mathematics Tour ve Park 360 v Hradci králové, na Colours of Ostrava se chystá Sam Smith. Nový termín koncertu oznámila americká zpěvačka Beth Hart – 14. listopadu 2024, opět v prostoru O2 universum.

Velké koncerty českých hvězd

Oslavit nedožité osmdesátiny skladatele Petra Hapky koncertem v Kongresovém centru v Praze se rozhodl Český rozhlas. 17. dubna 2024 zazpívají jeho největší hity Lucie Bílá, Vojtěch Dyk nebo Aneta Langerová, které doprovodí Symfonický orchestr Českého rozhlasu a kapela Petra Maláska. Večerem bude provázet Václav Kopta a na návštěvníky čeká nejedno překvapení.

Největší koncert kariéry čeká Bena Cristovaa. Vystoupení ve Fortuna Areně 7. června 2025 pro 35 tisíc lidí bude jeho dalším milníkem.

Kapela D.Y.K. v čele s Vojtěchem Dykem pořádá velkolepou hudební párty v naší největší hale, v pražské O2 areně 27. listopadu 2024. Slibuje večer naplněný až po okraj kvalitní hudbou, špičkovými hudebníky, emocemi, show, ale i intimitou niterných skladeb, které více či méně znáte.