Český lev oslavil třicátiny, jubilejní ročník ovládl film Il Boemo

Jiří Havelka při zahájení udílení cen Český lev | Foto: Vít Šimánek, ČTK

Protože Český lev slavil kulaté narozeniny, nechyběl ani slavnostní dort se svíčkami. Přinesl ho herec a režisér Jiří Havelka, který předávání cen České filmové a televizní akademie uváděl. Vzhledem k jubilejnímu ročníku se pořadatelé rozhodli pro nostalgické ohlédnutí. To začalo úvodní znělkou, ve které se střídali herci i hlášky z filmů, které byly v minulosti oceněny.

Martha Issová | Foto: Michaela Říhová, ČTK

Křišťálové sošky pak předávali laureátům moderátoři uplynulých ročníků Českých lvů, mezi nimi například Marek Eben, Viktora Preiss, Martin Dejdar nebo Bolek Polívka.

Jako první si sošku odnesla Martha Issová za vedlejší roli ve filmu Buko. Herečka, která ztvárnila dívku s Aspergerovým syndromem, poděkovala režisérce Alici Nellis a svým proslovem pobavila celý sál. „Vždy jsem říkala, že nespím s režiséry, ale kamarádím s režisérkami. To už také není pravda,“ prohlásila.

Klára Melíšková | Foto: Michaela Říhová, ČTK

Ocenění Českého lva za nejlepší ženský výkon v hlavní roli za loňský rok získala Klára Melíšková. Sošku získala za postavu zdravotní sestry obviněné z vraždy pacientky v minisérii Podezření. Ve své řeči poděkovala všem svým spolupracovníkům a přiznala: „Jsem šťastná a dojatá. Je to prostě fantastický. Tohle byl zatím ten nejsilnější příběh v tomto rozsahu, který jsem skrze sebe nechala projít.“

Tohle jsem si přál od dětství

Marsell Bendig | Foto: Michaela Říhová, ČTK

V mužské kategorii získal cenu za vedlejší roli mladý herec Marsell Bendig, který jen stěží zadržoval slzy dojetí. „To je síla. Wov. Tohle jsem si přál od dětství. Seděl jsem v obýváku na sedačce a představoval si, že ovladač v mé ruce je soška. A dneska je to realita. Já se z toho… no, to je jedno,“ popsal své pocity 24letý umělec.

Michal Kern | Foto: Michaela Říhová, ČTK

V hlavní roli byl podle poroty nejlepší herec Michal Kern. Ten ztvárnil ve filmu Arvéd reálnou postavu okultisty, nacistického kolaboranta a komunistického udavače Jiřího Arvéda Smíchovského, jehož příběh vypráví kniha Malostranský ďábel od Jana Poláčka. Mysteriózní drama, které vstupovalo do slavnostního večera s největším počtem dvanácti nominací, nakonec proměnilo jen ty za nejlepší scénář, hudbu a právě herce v hlavní roli.

Petr Václav | Foto: Vít Šimánek, ČTK

Naopak snímek Il Boemo proměnil šest nominací, včetně té za nejlepší film. Snímek s Vojtěchem Dykem v hlavní roli sleduje skutečný příběh českého hudebního skladatele Myslivečka, který našel štěstí i zkázu ve slunné Itálii. Film Il Boemo měl také nejlepší režii, za kterou si odnesl sošku Petr Václav.

Sošku Českého lva za nejlepší televizní seriál získali tvůrci divácky úspěšného kriminálního seriálu Devadesátky režiséra Petera Bebjaka, který se loni stal s průměrnou sledovaností 2,23 milionu diváků nejsledovanější sérií České televize za posledních 18 let.

Soška za mimořádný přínos pro dramaturgyni Pittermannovou

Českého lva za mimořádný přínos české kinematografii získala dramaturgyně Marcela Pittermannová. Za 30 let v Barrandovských studiích stála u zrodu řady filmů a pohádek pro děti, jako například Tři oříšky pro popelku, Dívka na koštěti, Malá mořská víla nebo Páni kluci. Některé z nich byly oceněny na domácích i světových festivalech. Devadesátiletá Pittermannová se ze zdravotních důvodů ceremoniálu nezúčastnila. Poslala ale zdravici, ve které poděkovala svým spolupracovníkům a rodině.

Marcela Pittermannová | Foto: osobní archiv Marie Pittermannové, CC BY-SA 4.0

„Ráda bych poděkovala za cenu, kterou jsem skutečně nečekala. Protože dramaturgové nejsou příliš viditelní. Myslím, že jsem měla štěstí, že jsem skoro celý život pracovala ve filmu pro děti,“ uvedla.

Český lev se uděluje od roku 1993. O nominacích a následných vítězích v 19 standardních a jedné nestatutární kategorii rozhodují hlasy členů České filmové a televizní akademie (ČFTA). Letošního ročníku se účastnilo 217 z nich. Dosud Nejvíce Českých lvů, dvanáct, si odneslo historické drama Masaryk Julia Ševčíka za rok 2016.