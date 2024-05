Karlovy Vary otevřely lázeňskou sezonu

Karlovy Vary zahájily dnes svou 667. lázeňskou sezonu. Tradiční oslavy zahájení sezony potrvají tři dny a přinášejí řadu akcí po celém území lázeňského středu města.

"Vždycky se říkalo, že sezona začíná až tím odstartováním, tedy prvním květnem, ale jak ve městě vidím a mám informace od hoteliérů, tak sezona běží průběžně. Každý víkend je tu poměrně hodně návštěvníků. Zatím to není po celý týden, ale jen o víkendech, ale já předpokládám, že překonáme i tu minulou (sezonu), která byla nejlepší za posledních deset let," řekla Pfeffer Ferklová.

Celkový vývoj, ale i události ve světě v posledních letech podle primátorky přinesly změny ve složení klientů. V současné době jezdí do Karlových Varů převážně turisté na krátkodobé pobyty. Město, světově známé svou lázeňskou léčbou, by uvítalo, kdyby se vraceli i klienti na delší lázeňské pobyty. Podle primátorky se ale už doba několikatýdenních pobytů asi nevrátí. Novým impulsem by mohla být nová pravidelná letecká linka mezi Karlovými Vary a izraelským Tel Avivem, která začne létat od konce května. Izraelci byli v minulosti jednou ze stabilních skupin klientů, podobně jako některé další blízkovýchodní země.