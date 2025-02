Klub Za starou Prahu prosazuje prohlášení Pragerových staveb za kulturní památku

Klub Za starou Prahu v otevřeném dopise vyzval ministra kultury Martina Baxu (ODS), aby se zasadil o prohlášení staveb architekta Karla Pragera v pražských Emauzích za kulturní památku. Baxa podle zjištění ČTK chystá odpověď. Takzvané Pragerovy kostky, soubor tří modernistických budov s ocelovou a skleněnou konstrukcí z počátku 70. let minulého století, potřebuje nákladnou opravu. Hlavní město ji má jako vlastník podle rozhodnutí zastupitelů zahájit letos. Podle dopisu klubu by příliš velký důraz na ekonomickou stránku rekonstrukce mohl ohrozit hodnoty autenticky dochovaného areálu, v němž sídlí městský Institut plánování a rozvoje (IPR) s hojně navštěvovaným Centrem architektury a městského plánování (CAMP). Praha by měla podle klubu deklarovat, že zde obě instituce zůstanou.